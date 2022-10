Connaissez-vous Jackery, cette marque de générateurs solaires compacts capables d’alimenter un réfrigérateur ?

Jackery est une marque bien connue des propriétaires de vans et de camping-cars. Cette entreprise qui conçoit des générateurs solaires transportables a désormais pour objectif de convaincre les particuliers des avantages de ses produits.

L’objectif de Jackery est de démontrer que l’énergie verte peut facilement s’intégrer dans votre quotidien. Installés en complément d’un réseau électrique traditionnel, ses générateurs solaires peuvent permettre de réduire légèrement la facture d’électricité, mais aussi d’intervenir en secours en cas de panne de courant ponctuelle. Placés sur une terrasse ou aux abords d’une fenêtre, ils sont capables de délivrer chaque jour une quantité d’énergie non négligeable.

Qui est Jackery ?

Les générateurs électriques concernent principalement les propriétaires de camping-car. Fondée en Californie en 2012, Jackery a réussi à se faire un nom sur ce marché et enregistre plus de 2 millions de produits vendus depuis sa création.

L’entreprise a désormais pour ambition d’aller encore plus loin et de s’adresser à un public plus large que les seuls amoureux de la nature. L’idée est d’équiper aussi les maisons et les appartements.

La marque californienne a choisi de se concentrer sur les énergies renouvelables, une spécialité encore naissante sur le secteur des générateurs. Sa nouvelle gamme de générateurs solaires a donc été pensée pour les citadins désireux de réaliser des économies et de faire cohabiter système traditionnel et énergie verte.

Une gamme complète de générateurs solaires à haute performance

Jackery renforce son positionnement sur les énergies vertes et élargit sa gamme de générateurs solaires. Adaptés aux profils les plus nomades comme aux plus sédentaires, ils ne sont plus réservés à une poignée d’aventuriers et gagnent progressivement les habitations.

Pour ses 10 ans, Jackery fait monter en gamme ses générateurs solaires et dévoile deux nouvelles références particulièrement puissantes, les 1000 Pro et 2000 Pro. On vous explique pourquoi ce sont des atouts pour passer l’hiver au chaud, sans se ruiner.

Générateur 1000 Pro : une charge ultra-rapide

Le générateur solaire 1000 Pro est l’un des générateurs les plus performants de Jackery. Il délivre l’électricité à une puissance maximale de 1002 W et peut alimenter de multiples appareils comme des lampes, un mini-réfrigérateur, une TV, une bouilloire, un micro-ondes ou encore un chauffage d’appoint.

Le boîtier du 1000 Pro propose une connectique généreuse. On y trouve :

2 prises 230 V ;

2 ports USB-C Power Delivery de 100 W ;

2 ports USB-A pour les appareils mobiles.

Particulièrement compact, puisqu’il ne mesure que 34 × 26 × 25,55 cm, soit environ la moitié d’une valise cabine, pour un poids de 11,5 kg, il peut être transporté facilement. Mais sa véritable force réside dans sa vitesse de chargement ultra-rapide. En moins de 2 heures, avec quatre panneaux solaires, la batterie est pleine.

Le générateur 1000 Pro est vendu accompagné de deux panneaux SolarSaga 80, ou bien de quatre SolarSaga 200 avec l’offre Premium.

Générateur 2000 Pro : la puissance, mais pas uniquement

Un peu plus encombrant avec ses dimensions de 38,4 × 26,9 × 30,75 cm et ses 19,5 kg, le 2000 Pro apporte une puissance deux fois plus importante que le 1000 Pro, de 2 160 W. Couplé à un maximum de six panneaux solaires SolarSaga 200, il se recharge grâce à eux en seulement 2,5 heures.

Il dispose des mêmes ports que le 1000 Pro et permet d’alimenter pendant près d’une heure des plaques électriques ou un gril, et durant plus d’une journée un mini-réfrigérateur ou une TV par exemple. Il se montre très efficace en guise de source d’énergie secondaire à domicile, mais peut aussi accompagner une nuit à la belle étoile ou encore un road-trip en van.

Générateur 1000 : l’atout compacité

Ces deux nouveautés viennent s’ajouter à un modèle présenté pour la première fois en 2020, le générateur 1000. Associé à deux panneaux solaires SolarSaga de 100 W, il reprend quelques caractéristiques de la variante Pro, à commencer par sa puissance de 1002 W.

Comme lui, il se montre compact et léger puisqu’il mesure 33,3 x 23,3 x 28,3 cm et ne pèse que 10 kg. Quelques compromis sont néanmoins à prévoir sur ce modèle, dont le temps de chargement, estimé par Jackery à plus de 5 heures sur secteur et 6,5 heures avec deux panneaux solaires.

Pour cette raison, il s’avère davantage adapté aux situations d’urgence comme une panne de courant, ou aux petits déplacements. Il permet de recharger jusqu’à 100 fois son smartphone, de faire tourner un autocuiseur durant 50 minutes, ou un mini-réfrigérateur pendant 17 heures.

Les générateurs solaires de Jackery sur actuellement disponibles sur Amazon.

Encore peu connue du grand public, la marque Jackery est pourtant devenue un incontournable dans le secteur des générateurs solaires. L’entreprise américaine fête aujourd’hui ses 10 ans et pour célébrer l’évènement, elle vous propose de gagner son tout dernier générateur, le 1000 Pro, avec ses deux panneaux solaires de 80 W chacun.

Le principe de ce concours est simple. Il suffit de partager sur le compte Instagram de Jackery une histoire qui fait chaud au cœur. Les plus beaux textes remporteront un générateur solaire 1000 Pro, soit le dernier-né du constructeur. La firme californienne met également en jeu un radiateur électrique Bosch (HC4000-10) d’une puissance de 1 000 W.