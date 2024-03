Décès d’Akira Toriyama : ses inventions qui ont fait vibrer nos âmes des technophiles

Le mangaka le plus célèbre du monde, Akira Toriyama, créateur notamment de la légendaire série Dragon Ball, est décédé. À côté des personnages, monstres et incroyables combats, il y avait aussi les inventions inspirantes sorties de son imagination. Un petit hommage pour une personne qui a marqué la culture au Japon, en France et dans le monde entier.

Frandroid ne va pas prétendre écrire une nécrologie pour Akira Toriyama, mangaka de renom décédé le 1er mars à l’âge de 68 ans. On vous invite à lire le travail de l’AFP et Le Monde sur le sujet. Mais il serait impossible aussi de ne pas l’évoquer tant il s’agit d’une personne qui a marqué plusieurs membres de la rédaction, qui a aussi marqué le monde du jeu vidéo et enfin celui de la tech.

En effet, on dit souvent que la science et la science-fiction se nourrissent l’une l’autre. Difficile de trouver un exemple plus approprié que les idées d’inventions d’Akira Toriyama dans ses œuvres. Encore aujourd’hui, elles font rêver plus d’un technophile. Impossible de ne pas imaginer que les ingénieurs qui travaillent aujourd’hui sur des projets chez tous les acteurs de la tech, n’ont pas en partie grandi avec ces inventions dans leur imaginaire.

Les capsules de Bulma

L’une des premières inventions rencontrées par les lecteurs et lectrices de Dragon Ball est le système de capsules de la société des parents de Bulma : Capsuke Corp. Elle est très simple. Il s’agit de petites capsules faciles à transporter et pourtant capables de stocker tout un tas de choses de taille beaucoup plus importantes.

On découvre des capsules tout au long des aventures de Son Goku et ses amis. Elles peuvent stocker une maison, des véhicules ou même un simple minifrigo. Quand l’utilisation est terminée, on peut faire revenir l’objet dans sa capsule. L’invention fait tout simplement rêver.

Scooter de Vegeta

L’autre invention iconique de Dragon Ball, qui inspire sans aucun doute les technophiles du monde entier, est le scouteur. Non il ne s’agit pas d’un véhicule, mais de lunettes connectées avant l’heure. Il est notamment utilisé par l’armée de Freezer pour détecter les niveaux de forces des protagonistes. Il peut aussi servir d’ordinateur de poche.

Qui n’a jamais rêvé de mesurer une force au-dessus de 9000 avec cet appareil ? Le jour où l’on parvient à commercialiser un objet aussi compact et puissant que le scouteur de Dragon Ball, on peut sans problème imaginer une application qui permettra d’imiter le système présenté dans le manga.

Les véhicules flottants

Akira Toriyama, c’est aussi beaucoup, beaucoup de design de véhicules différents. L’un des plus iconiques est sans doute l’hover car, c’est-à-dire non pas une voiture totalement volante, mais plutôt une voiture flottante, à quelques centimètres au-dessus du sol.

Tout au long de Dragon Ball, on découvre un nombre incroyable de véhicules, du simple camion à de véritables vaisseaux spatiaux, sans même mentionner le fameux nuage magique. En dehors de cette grande œuvre, on retrouve cette passion pour les véhicules dans toutes les autres œuvres d’Akira Toriyama comme Dr Slump ou Sand Land.

Les robots et les mechas

Là encore, les dessins d’Akira Toriyama ont sans aucun doute nourri l’imaginaire collectif de beaucoup de monde. Dans l’univers de Dragon Ball, ou dans celui du jeu vidéo Chrono Trigger, les robots avec un niveau de conscience plus ou moins avancé existent et bénéfiquement d’éléments de design reconnaissables entre mille.

Le personnage de Robo dans Chrono Trigger en est une excellente illustration. C’est peut-être l’un des personnages les plus émouvants du jeu, notamment dans sa relation avec l’inventrice Lucca et dans sa compréhension du monde qui l’entoure.

Les formes du personnage, la structure des pieds, où encore ses yeux ronds sont autant d’éléments que l’on retrouve dans de nombreux designs d’Akira Toriyama. Il y a d’ailleurs toujours un travail sur les formes arrondies dans tous les objets technologiques dessinés par Toriyama.

Très populaire au Japon, le concept des mechas est aussi visité dans Dragon Ball. Un mecha s’agit de robots de forme humanoïde à taille humaine où géante et pilotés par des personnages (généralement des humains).

Le voyage dans le temps

Dernière grande invention abordée dans Dragon Ball : la machine à voyager dans le temps. À ce titre, l’œuvre d’Akira Toriyama crée aussi une façon de gérer l’espace-temps très intéressante face à d’autres œuvres de la pop culture comme Retour vers le Futur.

Dans le monde Dragon Ball, l’altération du passé crée une nouvelle dimension pour abriter le nouveau futur. En revanche, le voyageur dans le temps, lui, reste sur sa ligne temporelle. Autrement dit, il retourne obligatoirement dans son passé ou son futur, qu’il soit positif ou négatif. Une bonne méthode d’écriture pour éviter les paradoxes.

Le voyage dans le temps, comme la conquête spatiale, fait partie des grands rêves de l’humanité qui ont été abordés dans de nombreuses œuvres de fictions.

Un style iconique

À travers ces inventions, mais aussi leur design, Akira Toriyama a su inspirer de nombreux technophiles dans le monde entier. L’auteur de cet article ne serait sans doute pas là sans une lecture de ces mangas et une découverte de ces objets technologiques dès l’enfance.