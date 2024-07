Cette entreprise ferait mieux que ChatGPT en termes de traduction

DeepL, l'entreprise allemande connue pour ses activités en termes de traduction, a annoncé le 17 juillet le lancement de son intelligence artificielle spécialisée dans la traduction et l'édition. L'entreprise se targue d'être plus performant qu'OpenAI, Google et Microsoft dans ce domaine.

L’entreprise allemande, DeepL annonce le 17 juillet 2024 sortir sa propre intelligence artificielle capable de rivaliser et surpasser ses concurrents OpenAI, Google et Microsoft dans le domaine de la traduction et de l’édition.

Un service hautement spécialisé

Les intelligences artificielles peuvent aujourd’hui être de bons assistants de travail, avec une précision pouvant égaler certains doctorants sur des tâches spécifiques. C’est cette spécificité que vient chercher DeepL en dévoilant son intelligence artificielle avec un modèle LLM « Large Language Model » a été entraîné par des milliers d’experts en linguistiques formés pour apprendre au modèle les meilleures traductions possibles.

DeepL n’est pas nouveau dans le secteur de la traduction, cette entreprise allemande créée en 2017 utilisait déjà l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins de nombreuses entreprises dans le monde. « La mise sur le marché de notre nouveau modèle de LLM représente une étape importante pour notre équipe de recherche. Mais notre véritable avancée réside dans l’impact tangible que nous pouvons apporter à nos clients » explique Stefan Mesken, vice-président de la recherche chez DeepL.

Grâce à cette spécialisation, l’entreprise annonce que sur des tests réalisés à l’aveugle, des experts en linguistiques ont préféré la traduction de DeepL, 1,3 fois plus souvent que celle de Google Translate, 1,7 fois plus que celle de ChatGPT-4 et enfin 2,3 fois plus que celle de Microsoft.

Des données connues

L’une des critiques souvent adressées aux intelligences artificielles est la provenance des données concernant leur LLM. En effet, pour l’apprentissage et la restitution de données suites aux requêtes des usages, bon nom d’entreprises ont confié s’être servies parfois sans le consentement des propriétaires de données sur internet. DeepL semble prendre ce point à cœur en indiquant que leur modèle fonctionne avec des données exclusives, récoltés durant plus de sept ans et spécifiquement adaptées à la création de contenu et à la traduction.

Le nouveau modèle de chez DeepL est désormais proposé à leurs clients pour les traductions en anglais, japonais, allemand et chinois simplifié. L’entreprise annonce que de nouvelles langues seront bientôt disponibles.