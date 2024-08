ChatGPT vous permet désormais de créer gratuitement deux images par jour

OpenAI desserre les vis de sa formule gratuite. Désormais, tous les utilisateurs de ChatGPT peuvent générer jusqu’à deux images par jour en utilisant Dall-E.

DALL-E 3 // Source : OpenAI

Indépassable sur le terrain de la génération de texte, ChatGPT est moins utilisé pour la création d’images. Midjourney et d’autres IA spécialisées sont généralement plus appréciés des internautes pour cette tâche. Mais cela pourrait bientôt changer puisqu’OpenAI vient de rendre la génération d’image via Dall-E gratuite.

Dans un tweet posté le 8 août, remarqué par The Verge, l’entreprise a annoncé que les utilisateurs et utilisatrices de la formule gratuite de ChatGPT pouvaient désormais « créer jusqu’à deux images par jour avec Dall-E 3 », le cousin du célèbre chatbot spécialisé, lui, dans la génération d’images. Jusque là, l’accès à ce modèle d’IA était réservé aux abonnés ChatGPT Plus, mais OpenAI veut désormais permettre à tout le monde de tester la puissance de son logiciel.

Comment générer des images via ChatGPT ?

Pour essayer cette nouvelle fonctionnalité, rien de très compliqué. Rendez-vous sur le site web ou sur votre application ChatGPT, identifiez-vous puis demandez au chatbot de vous générer une image. Lors de notre test, le chatbot a d’abord reformulé notre requête puis livré une description précise de la scène avant de générer l’image demandée.

Si c’est bel et bien Dall-E 3 qui travaille en coulisse, tout se passe au sein de l’interface de ChatGPT et il est possible de télécharger l’image avec sa description ou d’indiquer au chatbot, via un système de « pouces », si les résultats sont satisfaisants ou non. Au bout de deux images, le logiciel vous prévient que vous avez « atteint votre limite » pour la journée et vous incite à souscrire un abonnement ou à revenir 24 h plus tard.

Bing Chat fait de la concurrence

Bien évidemment, les garde-fous traditionnels sont de la partie avec toujours des blocages du logiciel au moment de créer des photos pouvant être considérées comme trompeuses ou inappropriées.

Pour celles et ceux qui souhaitent générer plus de deux images par jour, il est toujours possible de passer par Bing Chat qui exploite lui aussi Dall-E 3 et qui ne rechigne pas à générer autant d’images que vous les voulez. Mais pour celles et ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien, cette nouvelle option pourrait être utile. Rappelons tout de même que l’IA à une empreinte écologique non négligeable et que ce genre d’outil doit être utilisé avec parcimonie.