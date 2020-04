L’attestation de déplacement de retour sur smartphone lundi sous forme de QR Code

Pour faciliter l'usage de l'attestation de déplacement dérogatoire, le gouvernement va mettre en place dès lundi une attestation numérique utilisable sous forme de QR Code depuis un smartphone.

Le coronavirus se propage vite et pour éviter qu’il touche un trop grand nombre de personnes, il est essentiel de casser les chaînes de propagation. Pour cela, de nombreux pays ont mis en place un système de confinement et les Français, comme beaucoup d’autres, sont appelés à rester chez eux autant que possible et à limiter leurs sorties.

Pour éviter les abus, le gouvernement a mis en place une attestation dérogatoire de déplacement, à présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle. Originellement accessible sur smartphone par le biais d’un PDF, elle a finalement été limitée au format papier très rapidement. Le format numérique est néanmoins de retour dans quelques jours.

Une attestation de déplacement en QR Code

Interrogé par Le Parisien, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, a précisé que dès lundi 6 avril, un service sera accessible en ligne afin de remplir une attestation de déplacement dérogatoire numérique. « Ce formulaire pourra être édité directement depuis un smartphone et présenté aux policiers grâce à un QR Code », précise-t-il.

Il sera toujours nécessaire de remplir l’heure de sortie, mais les policiers auront également accès à l’heure de l’édition de l’attestation afin d’éviter « que des personnes remplissent l’attestation uniquement à la vue d’un contrôle de police ».

De la sorte, tout le monde pourra remplir son attestation facilement tout en évitant d’avoir recours à des applications tierces pouvant potentiellement avaler un grand nombre de données personnelles. Par ailleurs, les policiers n’auront pas à toucher le téléphone puisqu’un simple scan de l’écran suffira, évitant ainsi les contacts potentiellement à risque.

On pourra générer le formulaire depuis son smartphone et le présenter aux forces de l'ordre qui scanneront un QR code :

📵 pas de collecte des données des usagers

🚫 lutte contre la fraude avec horodatage automatique du formulaire

🖐️ respect des gestes barrières grâce au QR code. pic.twitter.com/cEviLL0ya4 — Christophe Castaner (@CCastaner) April 2, 2020

« Les Français se sont approprié les règles »

Outre les risques de piratage de nos données personnelles, le gouvernement était finalement revenu sur sa décision de proposer une attestation numérique afin d’éviter les sorties trop fréquentes en cas de système trop simple à utiliser. Christophe Castaner explique que « les Français se sont approprié les règles du confinement » et qu’ils ont bien compris qu’il s’agit d’une protection. « Il convient donc de leur donner un peu de souplesse avec cet outil ».

Sur ce point, Christophe Castaner dit faire « le pari de l’intelligence » en supposant que les gens respecteront toujours la règle malgré cet assouplissement. Il rappelle néanmoins que les contrôles seront toujours présents et que « si besoin, nous durcirons encore les règles », expliquant qu’un couvre-feu est par exemple déjà en place dans 150 communes. La sentence est toujours plus d’actualité : « restez chez vous ».