L’attestation de sortie est interdite sur smartphone pour vous compliquer la vie

Aux yeux du gouvernement, le support papier est plus sûr pour les données et la santé, mais il est aussi plus contraignant. C'est pour cette raison qu'il est interdit de remplir l'attestation nécessaire pour se déplacer sur un smartphone.

Depuis la mise en place plus stricte des mesures de confinement en France pour lutter contre la propagation du coronavirus, il vous faut obligatoirement remplir une attestation spéciale pour avoir le droit de circuler dans certains cas précis.

Pour des raisons pratiques, nous étions nombreux à vouloir nous acquitter de cette démarche administrative directement sur notre smartphone. Dans un premier temps, le gouvernement avait autorisé cette pratique avant de revenir sur cette décision. Ainsi, il est interdit de faire votre attestation nécessaire à vos déplacements sur votre smartphone.

Nous attendions des explications quant à cet interdit et le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a donné quelques explications lors de son interview au JT de 20h sur TF1.

Pourquoi le formulaire doit-il être forcément sur papier ?

Christophe Castaner commence par indiquer que plusieurs sociétés qui proposent d’éditer le fameux formulaire « sont très souvent des sociétés qui veulent piller vos données ».

Surtout, il met en avant des arguments sanitaires. « Le téléphone peut être porteur de virus et donc il convient aussi d’éviter de le manipuler, et s’il y avait un contrôle policier, je ne veux pas exposer les policiers ou les gendarmes à cela », explique-t-il également. À cet égard, notez qu’il est bon de prendre les bons réflexes et d’apprendre à désinfecter votre smartphone.

Il ne s’agit pas de faciliter la vie des Français qui veulent sortir le plus librement possible

Au-delà de ces problématiques, Christophe Castaner précise aussi que le papier est plus contraignant et permet donc de mieux limiter les déplacements et donc, in fine, de mieux limiter la propagation du Covid-19. Il le dit très fermement : « il ne s’agit pas de faciliter la vie des Français qui veulent sortir le plus librement possible voire même de quelqu’un qui serait un peu geek et qui pourrait prendre son téléphone en voyant le policier et vite télécharger l’application et faire une déclaration rapide. Non. »

Démotiver les gens

La stratégie est simple : faire en sorte que l’attestation soit contraignante à remplir pour démotiver les citoyens et citoyennes à sortir prendre l’air. Et Christophe Castaner de conclure :

Nous resterons sur ces supports papier parce qu’ils sont plus protecteurs pour les données, mais aussi pour la santé de ceux qui manipulent ces papiers et aussi parce qu’ils sont plus contraignants.

Rappelons que si vous sortez dans la rue sans la fameuse attestation, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros.