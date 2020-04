AlloCovid : appelez une IA pour savoir si vous avez le Covid-19

AlloCovid est un assistant virtuel que vous pouvez appeler pour savoir si vous avez contracté des symptômes du Covid-19. L'idée est d'accompagner les utilisateurs pour les informer et les conseiller dans les démarches à suivre. Le but est également de suivre l'évolution de l'épidémie liée au nouveau coronavirus.

« Bonjour, je suis votre assistant virtuel AlloCovid. » Voici la première phrase que vous entendrez en appelant le 0 806 800 540. Il s’agit en effet d’une « IA vocale engagée dans la crise sanitaire ». Son rôle se résume en quelques mots : en vous posant plusieurs questions sur votre état de santé, la plateforme est en mesure de vous indiquer si vous présentez des symptômes potentiellement dus au Covid-19.

Cette initiative a été lancée par l’Inserm et l’Université de Paris tout en étant soutenue, entre autres, par la Fondation Hôpitaux Paris – Hôpitaux de France.

Nos assistants virtuels téléphoniques AlloCovid développés à partir d’intelligence artificielle peuvent répondre à 1000 personnes en même temps 24h/24 7j/7 et permettent, comme outil sentinelle, une visualisation dynamique des données anonymisées en France (DOM-COM compris) en espérant ainsi pouvoir aider à la levée du confinement. La population devient ainsi un acteur fort dans le suivi de l’épidémie.

Ci-dessus, vous venez de lire la présentation de la plateforme sur le site officiel dédié. Ce n’est pas tout : les créateurs d’AlloCovid évoquent aussi leur volonté de « déployer un système de prise de contact automatique d’une population très à risque et contribuer à la détection en temps réel des patients susceptibles de présenter des formes graves de la maladie, particulièrement chez les patients les plus vulnérables (transplantés, dialysés, diabétiques, insuffisants cardiaques) ».

Efficacité de l’IA et protection de la vie privée

Vous pouvez ainsi d’ores et déjà essayé de joindre le 0 806 800 540. Cela vous coûtera le prix d’un appel normal.

La démarche en elle-même est totalement gratuite et propulsée par une trentaine d’experts et bénévoles lit-on dans la FAQ. Côté technique, on nous assure un fonctionnement optimal.

L’IA vocale conversationnelle permet de reproduire un dialogue à l’oral avec une bonne gestion des tours de parole. de comprendre que vous avez terminé votre phrase comme dans un dialogue, et de réussir à s’adapter aux différents environnements en fonction des accents, des bruits et de la faible qualité sonore du téléphone.

En ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs, le site de StopCovid assure que toutes les données récoltées sont sécurisées, chiffrées et anonymisées. Ces informations seront utilisées pour « visualiser l’évolution de l’épidémie. Elles seront également transmises aux autorités (Santé Publique France) ». À noter que le projet est mené avec l’accord de la Cnil.

AlloCovid et StopCovid

AlloCovid vient ainsi s’ajouter aux mesures que compte prendre le gouvernement pendant la phase déconfinement pour limiter la propagation du Covid-19. On pense notamment à l’application de traçage StopCovid qui a obtenu un avis favorable de la part du Conseil du numérique malgré quelques conditions. Même son de cloche du côté de la Cnil qui appelle tout de même à la vigilance.