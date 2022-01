Mon Petit Placement vous propose de commencer 2022 sans perdre d’argent

Si vous avez déjà consulté ce que vous ont rapporté les intérêts de votre Livret A, vous avez bien compris que ce n'est plus un placement valable. Pour bien commencer 2022, Mon Petit Placement vous aide à faire fructifier avantageusement votre épargne et ce dès 300 euros d’économies.

Les fêtes de fin d’année sont passées et c’est l’heure des comptes. Entre les primes hivernales, le treizième mois, et les étrennes des grands-parents, vous avez probablement constitué un petit pécule que vous aimeriez épargner. Mais le placer sur le Livret A est aujourd’hui une erreur. En effet, son taux d’intérêt est fixé à 0,5 % tandis que le taux d’inflation en France a augmenté de 2,8 % au cours des derniers mois (selon l’Insee en janvier 2022). Vous allez donc perdre de l’argent en le plaçant dessus.

Quand bien même le taux d’intérêt du livret A va augmenter prochainement, on ne connaît ni la hausse prévue ni la date de changement… Et elle ne couvrira sûrement pas l’inflation. Vous risquez donc de perdre de l’argent dans les prochains mois pour un taux beaucoup plus bas que celui auquel vous vous attendiez. Heureusement, il existe des solutions pour faire fructifier ses économies et Mon Petit Placement est l’une des plus intéressantes. D’autant que grâce au code FRANDROID30, vous bénéficiez d’une remise de 30 % sur les frais de Mon Petit Placement pendant la première année.

Votre argent dans votre poche à tout moment

Pour commencer, Mon Petit Placement vous débarrasse des contraintes des établissements bancaires habituels. Les rendez-vous avec son banquier, les comptes-rendus annuels de son épargne sous forme de papier, le flou sur l’activité de vos économies, tout ça, c’est du passé.

Cette fintech française dégaine un service 100 % en ligne, qui passe aussi bien par le navigateur Internet que par la toute récente application Mon Petit Placement (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez consulter en temps réel le rendement de vos portefeuilles ou contacter des conseillers via un chat ou par téléphone.

Bien entendu, Mon Petit Placement vous accompagne lors de l’inscription à l’aide d’un questionnaire qui déterminera votre profil d’investisseur. L’inscription ne dure pas plus de 10 minutes. L’entreprise française vous indique ensuite quel type de stratégie correspond le mieux à vos attentes et vos objectifs. L’investissement de départ est fixé à 300 euros seulement, sans frais d’entrée ni de sortie : c’est donc une offre sans engagement !

C’est la force de Mon Petit Placement : permettre à tous et à toutes d’investir son argent facilement et en toute sécurité

Des placements aussi intelligents qu’accessibles

Mon Petit Placement propose à ses clients 4 types de portefeuilles basés sur des assurances-vie, dont le rendement moyen était de 8,3 % en 2020.

Le placement le plus prudent proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement potentiel de 3 % par an ces dernières années. Le plus offensif, lui, offre une moyenne de 12 % de rendement potentiel par an. Il existe également un portefeuille offrant un rendement moyen de 5 % par an, ainsi qu’une épargne plus ambitieuse avec un rendement moyen de 8 % par an.

Si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, chaque portefeuille de Mon Petit Placement affiche un taux d’intérêt supérieur à celui de l’inflation en France.

Ainsi, votre épargne vous rapporte de l’argent en cas de rendement positif. Vous pouvez retirer ou déposer de l’argent à loisir, surtout qu’il n’y a aucun engagement ni frais supplémentaires. Mieux, Mon Petit Placement se rémunère via des commissions prélevées sur les performances des placements. Concrètement, une petite commission est récupérée seulement si votre placement enregistre un rendement positif.

Une épargne dynamique

L’épargne confiée à Mon Petit Placement est investie dans des produits financiers haut de gamme comme JP Morgan ou Lazard. Ils sont minutieusement sélectionnés et placés par des experts des marchés financiers. Mon Petit Placement fait office d’intermédiaire ici et permet au grand public d’accéder aux meilleurs placements habituellement inaccessibles aux particuliers.

Bien entendu, une assurance-vie n’a rien à voir avec une assurance. Il s’agit d’une enveloppe d’investissement à la fiscalité avantageuse accessible à tous les budgets et à toutes les économies, même les plus modestes.

Enfin, vous pouvez indiquer à Mon Petit Placement le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous voulez investir votre portefeuille : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Grâce au code FRANDROID30, vous pouvez également profiter d'une remise de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre placement lors de la première année.