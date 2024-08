Comment reconditionne-t-on un écouteur Apple AirPods en France en 2024 ?

Le reconditionnement est un marché de plus en plus important en France. Il apporte de nombreuses vertus à un marché tech trop souvent dépendant d’importation à plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons souhaité interroger le français Reborn, spécialiste du secteur, qui possède des ateliers à Nice.

Les produits Reborn // Source : Numerama

Depuis plus de 10 ans, j’achète autant que possible mes produits tech en reconditionné. Cela permet la plupart du temps de descendre sensiblement la facture et j’évite de demander la production d’une pièce supplémentaire, ce qui brosse ma fibre écologiste dans le sens du poil.

Je ne suis pas le seul, le marché du reconditionné a énormément grandi en quelques années. En France, l’un des principaux acteurs de la remise à niveau de nos produits s’appelle Reborn. Nous avons pu interroger Jean Thibeau, directeur commercial de la marque, sur les enjeux de ce marché.

Pour aller plus loin

Comparatif : les meilleurs smartphones reconditionnés en 2024

Si les smartphones représentent 70% des produits reconditionnés de Reborn, nous nous sommes plutôt intéressés aux écouteurs sans fil comme les AirPods d’Apple.

Ils sont connus pour représenter une grande source de gaspillage pour l’environnement en raison de leur conception : des petits objets connectés facilement égarable, avec des batteries non remplaçables et vendu à des prix plutôt bas.

Comment on reconditionne un AirPods ?

Alors justement, si un écouteur sans fil parait si difficile à réparer, comment peut-on en proposer sous forme reconditionnée ? Le travail s’opère dans les ateliers de Nice du spécialiste.

Jean Thibeau nous explique : « les AirPods que nous récupérons sont des produits qui peuvent être issus de la rétractation, de programmes de leasing et de reprise ou de flottes entreprise ».

Il faut ensuite les reconditionner, en se posant la question de l’hygiène pour des produits déjà portés aux oreilles.

La toute première chose que nous faisons, c’est de charger tous les AirPods afin de pouvoir les tester et de vérifier les numéros de série pour s’assurer de leur authenticité.

Nous allons réaliser un premier nettoyage pour pouvoir les tester.

Nous réalisons ensuite une procédure de test très rigoureuse pour s’assurer d’une fonctionnalité technique optimale (connexion, réducteur de bruit, état de la batterie ect).

Une fois les aspects techniques et performances validés, nous procédons à un ponçage léger des AirPods et du boîtier pour gommer un maximum les rayures et micro rayures.

Enfin, nous désinfectons intégralement les produits et remplaçons les embouts en plastique

Reborn

Aujourd’hui, ce sont les AirPods 2 d’Apple qui représentent les meilleures ventes de Reborn. Le spécialiste français nous indique toutefois que le principal défi dans le reconditionnement de ces pièces est le temps « extrêmement long » pour démonter et remonter les écouteurs.

Que propose Reborn ?

Pour préparer mes questions, je me suis intéressé plus particulièrement au cas de Reborn. Aujourd’hui, ses produits sont distribués dans plus de 3500 points de vente en France, notamment dans la grande distribution (Fnac, Darty, Boulanger, etc), mais aussi chez les opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, etc).

Face aux autres acteurs du reconditionnement, Reborn met en avant un reconditionnement « premium », mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Le reconditionnement premium est un reconditionnement de qualité, avec une multitude de points de contrôle et une véritable traçabilité dans nos ateliers de reconditionnement de Carros, près de Nice. Nous cherchons à nous différencier par la qualité, afin de proposer les produits les plus qualitatifs à nos clients.

L’avenir du reconditionné en France

Le reconditionnement de produits semble toujours être une bonne opportunité pour créer de l’emploi en France, faire avancer la question écologique, tout en favorisant des prix plus accessibles. Comment la France peut-elle encore faire évoluer ce marché ?

Le reconditionné se développe progressivement en France, mais il est confronté à un problème de régulation. Beaucoup trop d’acteurs ont accès au marché français sans en respecter les règles et proposent des produits de mauvaise qualité et à l’origine douteuse. Ils se retrouvent généralement sur des market places et les clients sont souvent déçus de leur achat. Il est essentiel de mieux réguler le marché.

En attendant l’évolution de la réglementation, Reborn continue de développer sa gamme de smartphones, AirPods, tablettes et ordinateurs. Pour le moment, la marque ne semble pas prête à s’étendre à un nouveau marché, mais reste « à l’écoute du marché afin de mieux comprendre les attentes des clients ».