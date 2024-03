Comment OpenAI tenterait de séduire Hollywood pour faire la promotion de Sora

OpenAI programmerait des réunions de sensibilisation auprès de studios hollywoodiens pour mettre en place des partenariats autour de Sora, son intelligence artificielle de génération de vidéos. Une technologie qui fait pourtant peur aux travailleurs du cinéma, qui craignent pour leurs emplois.

En février dernier, OpenAI, société à l’origine de Dall-E et de ChatGPT, dévoilait Sora, son nouvel outil d’intelligence artificielle de génération de vidéos. Une technologie qui fascine autant qu’elle horrifie. La mission actuelle pour OpenAI : convaincre les entreprises de l’utiliser. C’est ce qu’elle tenterait de faire auprès des studios à Hollywood, si l’on en croit les informations de Bloomberg.

Sora doit séduire Hollywood

Depuis l’annonce de Sora, OpenAI multiplie les actions de sensibilisation pour faire comprendre à quoi servira son outil et rassurer sur les potentielles dérives qu’il pourrait entraîner. Il s’agit aussi de réunions « secrètes » révélées par Bloomberg selon ses sources, avec des studios hollywoodiens, des responsables de médias et des agences de talents. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, aurait participé à ces réunions à Los Angeles durant le week-end de la cérémonie des Oscars.

Si pour le moment, ces réunions sont discrètes, un porte-parole d’OpenAI a décrit la volonté de l’entreprise dans un communiqué : « OpenAI a pour stratégie délibérée de travailler en collaboration avec l’industrie dans le cadre d’un processus de déploiement itératif – en déployant les avancées de l’IA par phases — afin de garantir une mise en œuvre sûre et de donner aux gens une idée de ce qui se profile à l’horizon ».

Ce que souhaite OpenAI, c’est également de conclure des partenariats avec ces acteurs de l’industrie du divertissement afin de les encourager à utiliser son générateur de vidéos. Pour l’instant, Sora est limité à une minute de vidéo en haute définition et demande une requête textuelle. Une intelligence artificielle indisponible pour le public, mais l’entreprise derrière accorderait déjà l’accès à certaines sociétés.

Une IA d’OpenAI qui interroge et fait peur aux travailleurs de l’industrie du cinéma

Pour autant, si Sora est aussi performant, c’est grâce aux données à partir desquelles le modèle a été entraîné. Or, on ignore quelles ont été les données utilisées. On ne sait pas non plus si OpenAI a eu légalement le droit de les utiliser afin d’entraîner Sora.

D’aucuns accusent OpenAI d’avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d’auteur. Il est même possible que l’entreprise ait utilisé des œuvres cinématographiques pour cela, alors même qu’elle tente de convaincre les producteurs desdites œuvres. Le tout sans les rémunérer.

Si Hollywood utilise déjà depuis des années l’intelligence artificielle tant durant les étapes de préproduction que de postproduction, cette fois-ci, on ne parle pas de la même technologie. L’intelligence artificielle générative permet de produire des images et des vidéos désormais, ce qui inquiète les travailleurs au sein de cette industrie.

Comme le rappelle Bloomberg, des scénaristes et acteurs s’étaient mis en grève l’année dernière contre l’utilisation de cette industrie. Certains syndicats avaient obtenu des garanties.