ChatGPT a désormais droit à son app dédiée sur ordinateur (mais pas pour tout le monde)

En parallèle de GPT-4o, OpenAI a présenté ce lundi son application de bureau pour ChatGPT. Quelques restrictions s'imposent néanmoins.

ChatGPT est l’un des outils les plus puissants de ces dernières années et a initié le changement le plus important de l’informatique grand public depuis certainement le lancement de l’iPhone. Qu’on le veuille ou non, le LLM d’OpenAI est déjà partout. On peut y accéder depuis un navigateur, depuis une application mobile et son modèle (GPT) est intégré dans de nombreuses applications tierces par le biais de son API. Il manquait cependant une application sur ordinateur. Ce lundi 13 mai, OpenAI a présenté plusieurs nouveautés pour ChatGPT : GPT-4o, un modèle encore plus puissant, ainsi que des démonstrations autour de sa fonction vocale.

Pour aller plus loin

GPT-4o, interactions vocales et application desktop : le résumé des annonces d’OpenAI pour ChatGPT

ChatGPT disponible d’un simple raccourci

Problème réglé, puisqu’en parallèle de GPT-4o, OpenAI vient d’annoncer la version « bureau » de l’application ChatGPT. Pour le moment exclusive à macOS, cette app permet notamment de demander n’importe quoi à ChatGPT depuis un simple raccourci clavier (Option + Espace).

En appuyant sur cette combinaison de touches, une barre de recherche semblable à celle de Spotlight (le moteur de recherche universel de macOS) s’ouvre alors et on peut poser sa question à ChatGPT. De plus, il est possible d’y adjoindre une image, un fichier, ou même de réaliser une capture d’écran pour agrémenter la requête multimodale.

Le mode vocal, intégrant les nouvelles capacités audio et vidéo de GPT-4o, est également de la partie pour les personnes y ayant accès. On peut ainsi discuter naturellement avec son ordinateur, à l’instar de Joaquin Phoenix dans le film Her, tout en lui donnant du contexte en lui partageant notre écran. Lors de la démonstration, OpenAI a ainsi demandé — et obtenu — des informations sur un code Python affiché à l’image.

Un déploiement progressif

OpenAI déploie son application macOS à partir d’aujourd’hui, 13 mai 2024, pour tous les membres Plus (abonnement payant à 20 dollars par mois). L’application ChatGPT sera disponible plus largement « dans les semaines à venir » et une version Windows est prévue dans le courant de l’année.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.