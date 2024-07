iOS 18 : le rapprochement avec Google Gemini se précise, mais soyez patients

Selon des informations glanées par l'indéboulonnable Mark Gurman, Apple pourrait annoncer cet automne les modalités de son rapprochement avec Google, sur la question de Gemini et de son déploiement sur iOS 18. L'idée ? Offrir plus de choix aux utilisateurs en matière d'IA.

Nous en parlions il y a peu, Apple devrait proposer Google Gemini en guise d’alternative à ChatGPT pour servir de chatbot intégré à iOS 18. On ignore toutefois quelles seront les modalités de cette intégration, et quand l’intelligence artificielle de Google pourrait faire son entrée sur le système d’exploitation mobile d’Apple.

Une double interrogation sur laquelle Mark Gurman nous éclaire en partie. Au travers de sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg explique qu’en termes d’IA Apple aurait « au moins » un autre accord à annoncer, cet automne, faisant en la matière allusion à Google Gemini. Une piste qui va dans le sens de propos tenus récemment par Craig Federighi, patron du logiciel chez Apple.

On apprend par contre, toujours de Mark Gurman, qu’Apple aurait fait une croix sur le chatbot Llama de Meta, dont les performances sont pour l’instant jugées insuffisantes.

OpenAI ChatGPT et Google Gemini bientôt au coude-à-coude sur l’iPhone ?

Rappelons que Google Gemini, dont nous pourrions donc disposer sur iPhone après le lancement à grande échelle d’iOS 18, peu ou prou, serait proposé sous la forme d’une option de rechange pour les utilisateurs préférant la solution de Google à celle d’OpenAI, qui serait vraisemblablement activée par défaut. Il n’est pas non plus exclu que d’autres chatbots intègrent iOS 18 au fil de l’eau, pour offrir plus d’alternatives aux utilisateurs.

Notons en outre que ces différentes IA seront proposées dans l’écosystème d’Apple en parallèle d’Apple Intelligence, la propre plateforme du géant de Cupertino, dont nous seront malheureusement privés en Europe. En tout cas à moyen terme.

D’après Mark Gurman, Apple « pourrait éventuellement » restreindre certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence, et ce pour les réserver à un abonnement payant. Un moyen pour la firme de se constituer une source de revenus supplémentaire… même si cette formule payante ne serait pas d’actualité avant de longs mois, le temps pour Apple de prendre ses marques, et pour les utilisateurs d’avoir cultivé une dépendance suffisante au service.