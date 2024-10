Gemini : la génération d’images est beaucoup moins contraignante grâce à ces nouvelles options

Google s’apprête à résoudre l’une des limitations les plus frustrantes de son générateur d’images par IA Gemini. D’après les dernières découvertes dans la version bêta de l’application Google, les utilisateurs pourront bientôt dire adieu au format carré imposé qui caractérisait jusqu’ici toutes les créations de l’outil.

La version bêta 15.41.34.29.arm64 de l’application Google introduit de nouvelles options de redimensionnement pour la génération d’image de Gemini. Contrairement à un simple outil de recadrage, cette nouvelle fonctionnalité permet à l’IA de générer intelligemment des détails supplémentaires pour remplir les espaces vides lorsqu’une image est agrandie ou modifiée.

Avec ces changements, Google vise à rendre Gemini toujours plus polyvalent depuis le lancement d’Imagen 3 en août dernier. L’outil propose désormais une meilleure compréhension des prompts et permet même de générer quatre images simultanément grâce à la fonction « Imagen 3 Fast ».

Gemini ne se limite plus aux images carrées, enfin !

L’intégration de Gemini s’étend également à travers l’écosystème Google. Les utilisateurs de Google Slides peuvent désormais créer des images AI directement depuis leurs présentations, à condition de disposer d’un compte Enterprise, Education, ou d’être abonné à Google One AI Premium. Le Pixel 9 bénéficie également de cette intégration dans son application Screenshots, mais on rappelle que celle-ci n’est disponible qu’outre-Atlantique.

Il est important de noter que Gemini maintient certaines restrictions éthiques, notamment l’impossibilité de générer des images de personnes. Cette limitation, reconnue par Google comme un « raté » initial, est aujourd’hui considérée comme une mesure de précaution bienvenue.

Bien que la date de déploiement de ces nouvelles options de redimensionnement ne soit pas encore annoncée, leur présence dans la version bêta suggère une sortie imminente. La fin du « carré obligatoire » est définitivement un pas important vers une plus grande flexibilité créative, permettant aux utilisateurs d’adapter leurs créations à différents formats, du 16:9 aux formats personnalisés, tout en conservant la qualité et la cohérence des images générées. Il était temps que Google rende son IA un peu plus flexible, et on a hâte de voir comment les utilisateurs vont utiliser ces nouvelles fonctionnalités.