On a testé Sora : le nouvel outil d’OpenAI qui fait trembler l’industrie vidéo

Bon, parlons franchement de Sora, le nouvel outil d’OpenAI qui fait tant parler. Pour le tester, il vous faudra débourser 22 €/mois pour ChatGPT Plus et utiliser un VPN en Europe. C’est le prix d’entrée pour voir si la hype est justifiée. Et évidemment, on l’a fait.

Après une annonce un peu plus tôt en 2024, OpenAI a rendu disponible Sora pour tout le monde ce 10 décembre 2024.

Il faut disposer d’un abonnement ChatGPT Plus (20 dollars par mois) ou ChatGPT Pro (200 dollars). En France, il faut utiliser un VPN, car le service n’est pas encore disponible en Europe.

Le concept est d’une efficacité redoutable : décrivez la vidéo de vos rêves, et Sora se charge du reste. L’interface minimaliste propose quelques réglages essentiels : durée de la vidéo (limitée à 5 secondes en 720p), format (vertical, horizontal, carré) et nombre de variations souhaitées. Pour aller plus loin avec du 1080p et des vidéos plus longues, il faudra opter pour l’abonnement Pro à 200 €/mois.

Nous avons fait le test

Nous l’avons testé, et on a pu observer deux visages. D’un côté, Sora excelle dans la génération de paysages et de scènes statiques, cela produit des résultats d’un réalisme saisissant.

Vidéo réalisée par Robin Wycke

De l’autre, dès qu’on aborde des animations complexes ou des mouvements humains, les limitations deviennent évidentes : membres qui s’évaporent, mouvements robotiques, proportions fantaisistes… La technologie montre clairement ses limites actuelles.

Le mode storyboard est sympa pour enchaîner plusieurs clips courts, et la fonction qui transforme une image fixe en vidéo a du potentiel. Mais le truc le plus fou, c’est la vitesse de génération. Quand on sait la puissance de calcul nécessaire, c’est assez dingue.

Maintenant, parlons du vrai problème : les deepfakes et la désinformation. OpenAI a mis des protections, comme un filigrane sur les vidéos, ces protections semblent bien fragiles face aux enjeux actuels. La version Pro permet même de désactiver ce filigrane.

La génération de vidéos trompeuses pourrait devenir un véritable fléau, particulièrement à une époque où la désinformation prolifère déjà sur les réseaux sociaux. Quand on voit le nombre de personnes qui se laissent déjà piéger par de simples images générées par IA, l’arrivée de vidéos ultra-réalistes pose question.

Si le sujet vous intéresse, passez voir notre vidéo test complète sur la chaîne YouTube Frandroid. On y va beaucoup plus en détail et vous pourrez voir par vous-même ce que donne cet outil.

Révolution ou pétard mouillé ?

Alors, révolution ou pétard mouillé ? La réponse est quelque part entre les deux. C’est impressionnant, mais pas encore la révolution annoncée. Par contre, ce qui est sûr, c’est que ça ne va faire que s’améliorer.

Il y a moins de deux ans, la génération d’images par IA semblait révolutionnaire. Aujourd’hui, nous parlons de vidéos quasi-réalistes générées en quelques secondes. Dans un an, que verrons-nous ? La question n’est plus de savoir si cette technologie va transformer l’industrie créative, mais plutôt comment la société va s’adapter à cette nouvelle réalité.

Si la technologie n’est pas encore parfaite, elle montre un potentiel énorme qui mérite qu’on s’y intéresse de près.