Il revendait les Blu-ray qu’il fabriquait, il risque jusqu’à 20 ans de prison

Un employé d’un fabricant de DVD et Blu-ray a été arrêté aux Etats-Unis. Il est accusé d’avoir vendu des copies de films non encore sortis dans les bacs, provoquant un préjudice pécunier de plusieurs millions de dollars aux ayants-droit.

Des disques Blu-Ray // Source : Pixabay

Steven R. Hale, 37 ans, de Memphis, Tennessee, aurait volé de nombreuses copies de blockbusters Hollywoodiens pour les revendre en ligne. L’acte d’accusation indique qu’en 2021, il aurait illégalement distribué des copies de Godzilla contre Kong, Cruella, Fast & Furious 9, Baby Boss 2 , Escape Game 2, Black Widow, Snake Eyes, Old, The Suicide Squad, Free Guy et Candyman.

La combine s’est allongée jusqu’en 2022 avec le vol et la revente d’autres titres dont Jungle Cruise, Venom : Let There Be Carnage, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Encanto, The King’s Man, Matrix Resurrections, Marry Me, Tous en scène 2 et Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man piraté des dizaines de millions de fois

Au moins un Blu-ray en pré-version que Hale a volé et vendu a été copié. Il s’agit de Spider-Man : No Way Home. L’acheteur a extrait une copie numérique du Blu-ray et l’a ensuite partagé en ligne plus d’un mois avant la date de sortie officielle de ce Blu-ray.

Le film a été éléchargée des dizaines de millions de fois, ce qui a entraîné une perte estimée à des dizaines de millions de dollars pour le propriétaire des droits d’auteur.

Hale est accusé d’avoir violé la loi sur les droits d’auteur et d’avoir transporté des biens volés à travers les frontières de l’État. Il risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars.