Google s'est trouvé des partenaires pour travailler sur Fuchsia, dont certains constructeurs Android réputés.

Aux côtés d’Android et de Chome OS, Google travaille sur un autre système d’exploitation baptisé Fuchsia. Selon les premiers retours, celui-ci serait capable de tourner sur n’importe quel appareil, depuis le smartphone au PC en passant par la montre connectée ou l’enceinte intelligente.

En cherchant dans le Gerrit dédié à Fuchsia, 9to5Google a découvert la présence d’utilisateurs « partenaires » ayant accès à la gestion du code du futur système d’exploitation. En se fiant aux adresses mail, le site a réussi à dresser une liste de 13 partenaires, spécialisées dans la conception de smartphones ou de puces :

ARM

GlobalEdge Software

Huawei

Imagination Technologies

MediaTek

Oppo

Qualcomm

Samsung

Sharp

Sony

STMicro

Unisoc

Xiaomi

Parmi les constructeurs, on notera la présence de Huawei, Oppo, Samsung, Sony et Xiaomi. Seuls Huawei et Oppo semblent néanmoins avoir activement contribué au code de Fuchsia.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Voir cette liste de partenaires pourrait signifier que certaines de ces marques essayent déjà d’intégrer ce système d’exploitation sur l’un de leurs produits, ou tout du moins qu’ils l’envisagent. Comme le précise néanmoins très justement 9to5Google, il est encore trop tôt pour en tirer une quelconque conclusion.

Rappelons que Fuchsia est pour le moment un terrain d’expérimentations, selon les mots mêmes du patron d’Android. Google peut ainsi y tester ses nouvelles idées et avoir à ses côtés des firmes aussi créatives que Huawei, Samsung ou Xiaomi.

Quoi qu’il en soit, ces cinq constructeurs ont répondu à l’appel et gardent un œil sur cet OS qui pourrait bien un jour s’imposer d’une manière ou d’une autre sur le marché.