Fuchsia : l’OS de Google presque prêt pour sa sortie (pour les devs)

Le projet Fuchsia s'offre une nouvelle branche baptisée "F1". Celle-ci laisse entendre que la première version dédiée aux développeurs serait très proche.

Après des années de mystères et de changements plus ou moins importants, Fuchsia serait-il prêt à lancer sa première version à destination des développeurs ? C’est en tout cas ce que laissent penser certains ajustements du projet open source de Google.

Fuchsia F1 arrive

Comme repéré par 9to5Google, une nouvelle branche du projet Fuchsia a vu le jour en janvier dernier sous la référence /releases/F1, suivie d’une version F2. Ces deux versions viennent compléter la branche « dogfood » servant aux tests en interne par les employés de Google depuis février 2020.

Cette numérotation suit la logique que l’on peut trouver sur les autres projets de Google. Comme le souligne le site spécialisé, Chrome possède de son côté des branches pour chaque « Milestone » correspondant à une version du logiciel, la dernière en date étant M90 pour Chrome 90.

La création de ces branches F1 et F2 laissent donc penser qu’une version prête à être utilisée devrait enfin voir le jour prochainement, une fois les différents changements portés depuis les autres branches et le tout modifié pour assurer la stabilité du système.

Une version de Fuchsia pour les développeurs ?

Pour le moment, le projet Fuchsia reste encore très flou. Existant depuis plusieurs années, il vise à proposer une alternative tout aussi sécurisée aux systèmes d’exploitation basés sur Linux (comme Android par exemple). Pour autant, Fuchsia devrait être capable de faire tourner les applications Linux et Android.

L’OS a pour l’instant été testé sur de nombreux appareils en interne et il se murmure qu’il pourrait tout aussi bien animer des objets connectés (montres, bracelets, frigos, enceintes…) que des appareils un peu plus évolués comme des smartphones et des ordinateurs. Pourtant, depuis la suppression de l’interface graphique Armadillo en décembre 2018, on ne sait pas à quoi peut réellement ressembler le système sur ces terminaux.

Ces versions F1 et F2 pourraient donc dans un premier temps être des moutures très simplifiées de l’OS, sans fioritures, permettant ainsi aux développeurs de s’approprier le système et de porter leurs applications dessus avant une sortie plus grand public.

En toute logique, une présentation en bonne et due forme serait attendue à la Google I/O 2021, mais Google n’a pas encore dévoilé de date pour son grand show annuel après avoir annulé l’édition 2020 en raison du Coronavirus. Il n’est pas impossible cependant que la firme de Mountain View vise cette même fenêtre de sortie pour Fuchsia, que l’évènement ait lieu ou pas. Si tel est le cas, on pourrait s’attendre à une présentation en mai.