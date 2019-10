Les nouveaux émojis issus de la norme Unicode 12.0 sont disponibles dans iOS 13.2 bêta 2.

Ceux qui ont souscrit au programme bêta d’iOS peuvent depuis aujourd’hui télécharger iOS 13.2 bêta 2 (ou d’iPad OS 13.2). Cette nouvelle version apporte de nouveaux paramètres pour les iPad, l’annonce vocale de l’arrivée de messages par Siri ou la connexion automatique aux Apple TV régulièrement utilisés, mais aussi quelque chose que les utilisateurs attendent avec une impatience non contenue : de nouveaux émojis !

Nouveaux émojis

Cette mise à jour permet en effet de bénéficier enfin des émojis d’Unicode 12, soit un total de 59 nouvelles icônes sur iPhone et iPad, sans compter les nombreuses déclinaisons de genre et de couleurs de peau. Certains d’entre eux étaient particulièrement attendus, comme la goutte de sang périodique, le bâillement, ou encore le pouce et l’index rapprochés pour parler de quelque chose de petit, réponse parfaite en cas de dick pic non désirée. De nouveaux handicaps sont également pris en compte avec des personnes en fauteuil roulant, des aveugles ou des prothèses. On ne se cachera pas néanmoins que l’émoji « loutre » est incroyablement mignon chez Apple et risque de remporter un franc succès.

Rappelons que tous ces émojis sont disponibles sur Android 10 pour les smartphones qui ont reçu cette mise à jour, même si la loutre y est un peu moins mignonne, mais aussi sur Windows 10.

Pour le moment, Apple n’a pas encore révélé la date de déploiement de la version définitive d’iOS 13.2, mais on peut s’attendre à ce que cette version soit disponible pour tous au mois de novembre.