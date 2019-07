Pour célébrer la journée mondiale des emojis, Apple et Google ont publié leurs designs des nouveaux emojis qui seront présents sur iOS 13 et Android 10 Q.

Les emojis sont devenus le système le plus populaire d’émoticônes. Fini les smileys avec un point virgule et une parenthèse ! La version 12 de ces icônes, validée en février par le consortium Unicode, arrive bientôt sur nos smartphones.

Pour iOS, ce sera sur la version 13 en septembre prochain et pour Android sur la version 10 Q, qui arrivera au cours du mois de septembre en version finale.

Plus de diversité

Parmi ces nouveaux emojis, on a des personnages plus inclusifs et plus divers. Pour les couples, il sera possible de varier la couleur de peau par personne de ce couple. Auparavant, ils avaient tous deux la même couleur de peau, mais plus maintenant.

Plusieurs icônes seront non-genrées, il suffira d’appuyer longtemps dessus pour décider si vous voulez appliquer un genre défini à ce personnage. On peut également apprécier la présence de personnages en situation de handicap et des emojis liés à ceux-ci, comme un chien d’aide aux personnes malvoyantes.

Pour le reste des animaux on peut découvrir un paresseux, qui sera surement utilisé pour charrier certains gros dormeurs, ou une loutre (meilleur animal du monde).

Les designs chez Apple et Google

Les deux firmes ont dévoilé le design de ces emojis sur leurs OS :

iOS 13 (source : Blog Apple) :

Android 10 Q (source : 9to5Google) :

Dans ces mises à jour, Google apportera 65 nouveaux emojis tandis qu’Apple en proposera 59. Dans tous les cas, des services comme Twitter sont déjà compatibles avec la douzième mouture de ces émoticônes, si vous souhaitez commencer à les utiliser.