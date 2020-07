iOS 13.6 est disponible : quelles sont les nouveautés pour votre iPhone et votre iPad ?

Les iPhone peuvent désormais télécharger la version 13.6 d'iOS. Voici toutes les nouveautés de la dernière mise à jour d'Apple qui profite également aux iPad.

En attendant l’arrivée d’iOS 14 en version finale, Apple apporte un nouveau correctif à iOS 13. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent donc désormais télécharger iOS 13.6 ou iPadOS 13.6 sur leur appareil préféré.

Au téléchargement, le journal de changements est plutôt succinct :

iOS 13.6 prend désormais en charge les clés de voiture numériques et ajoute une nouvelle catégorie de symptômes dans l’app Santé. Cette version apporte également des correctifs et des améliorations.

Voici donc un récapitulatif plus complet des nouveautés d’iOS 13.6.

Apple CarKey arrive avant iOS 14

La première nouveauté citée par Apple concerne les clés de voiture numériques, un point qui a été soulevé lors de l’annonce d’iOS 14 et qui devient donc disponible avant cela. Apple CarKey est pour le moment uniquement compatible avec la BMW Série 5 (2021), ce qui rend la fonctionnalité assez réduite, même si elle devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.

Le principe est simple : stocker une clé numérique dans son iPhone permettant de déverrouiller et de démarrer sa voiture grâce à la puce NFC du téléphone. Il est par ailleurs possible de partager cette clé avec l’un de ses contacts via l’application Messages, pour prêter plus facilement votre véhicule au besoin.

Dernier point et non des moindres : l’iPhone est capable d’utiliser cette clé jusqu’à 5 heures après s’être éteint par manque de batterie. De quoi vous assurer de rentrer chez vous-même après une longue journée. Et pas d’inquiétude si vous avez perdu votre iPhone, il est possible de supprimer une clé numérique depuis iCloud.

Apple News se met à l’audio

Apple News a également été mis à jour pour ajouter un nouveau service audio à l’abonnement Apple News+. Les « meilleures actualités » du jour peuvent ainsi être écoutées depuis l’application, ou depuis Apple Podcasts.

Ce résumé de l’actualité est créé par des narrateurs professionnels et permet ainsi d’obtenir un condensé des informations importantes de certaines grandes villes américaines comme Los Angeles, San Francisco, Houston ou encore New York.

Malheureusement, Apple News+ n’est toujours pas disponible en France pour le moment.

De nouveaux symptômes dans l’app Santé

En pleine pandémie de Covid-19, l’application Santé d’iOS permet désormais d’enregistrer de nouveaux symptômes comme la fièvre, les frissons ou encore la toux. Ces données peuvent ensuite être partagées à des applications tierces au besoin.

Améliorations du système

D’autres améliorations du système sont également au rendez-vous :

Nouveau paramètre pour choisir si les mises à jour sont téléchargées automatiquement en Wi-Fi ;

Résolution d’un problème qui empêchait les applications de répondre lors de la synchronisation des données à partir d’iCloud ;

Résolution d’un problème qui pouvait entraîner la désactivation apparente de l’itinérance des données sur l’eSIM ;

Correction d’un problème qui assimilait les appels de la Saskatchewan (Canada) aux États-Unis ;

Résolution d’un problème d’interruption des appels via Wi-Fi ;

Résolution d’un problème qui empêchait certains iPhone 6S et iPhone SE de passer des appels Wi-Fi ;

Résolution d’un problème qui faisait apparaître le clavier logiciel de manière inattendue lors de la présence de claviers tiers ;

Résolution d’un problème avec les claviers japonais ;

Amélioration de la stabilité lors de l’accès au Centre de Contrôle lorsque l’AssistiveTouch est activé ;

Ajout d’un mécanisme permettant aux administrateurs de spécifier les domaines à exclure du trafic par des connexions VPN.

Toutes ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles sur iOS 13.6. Cette mise à jour est accessible directement depuis les paramètres du téléphone ou de l’iPad.