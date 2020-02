Windows 10 : Microsoft enterre un peu plus ses applications universelles

Microsoft a annoncé la fin d'une plateforme importante de monétisation pour les applications du Microsoft Store de Windows 10. Une annonce qui signe peu ou prou la fin des applications universelles.

Lorsque Microsoft a lancé Windows 10 en 2015, la firme avait l’ambition de créer en même temps une nouvelle plateforme applicative concurrente de l’App Store et du Play Store : les applications Windows universelles, ou UWP, du Microsoft Store.

Le plan de Microsoft passait entre autre par une croissance rapide du nombre d’appareils Windows grâce à la plateforme universelle : Windows 10 était présent sur PC, smartphone, Xbox et d’autres supports où les utilisateurs pourront télécharger et acheter les mêmes applications.

Malheureusement pour Microsoft, la croissance n’a pas été si rapide que ça, et d’une manière générale les développeurs n’ont pas été séduit par la plateforme UWP proposée. Aujourd’hui cette plateforme est dans un état moribond.

Microsoft Ad Monetization ferme ses portes

La firme est désormais dans une étape de rationalisation et de clarification de sa plateforme, au point où l’avenir même du Microsoft Store sur Windows 10 peut-être remis en question.

Microsoft a officiellement annoncé la fermeture de Microsoft Ad Monetization au 1er juin 2020. Ce service permettait aux développeurs, en particulier les indépendants, d’ajouter facilement des publicités à leurs jeux et applications pour se rémunérer. Cette décision ne devrait pas affecter les grands services proposés sur le Microsoft Store comme Netflix ou Spotify.

La fermeture de ce service devrait porter un coup sévère à ce qu’il reste de l’écosystème de développement autour du Microsoft Store. D’après Mary Jo Foley pour le site ZDNet.com, Microsoft prévoit également de fermer deux boutiques d’applications : le Microsoft Store pour l’éducation, et le Microsoft Store pour les entreprises.

L’horizon Windows 10X

Aujourd’hui le Microsoft Store intègre d’autres types d’applications : des logiciels win32 plus classique, et des applications web PWA (comme Twitter). Au cours des dernières années, Microsoft a en effet transformer sa boutique en un nouveau circuit de distributions pour du contenu divers et varié.

Aux dernières nouvelles la firme comptait toujours sur un développement des applications UWP pour Windows 10X, son nouveau système allégé conçu pour les ordinateurs à deux écrans comme Surface Neo.