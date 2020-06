Windows 10 : Microsoft clarifie discrètement le sort de « redémarrage à zéro »

Après une disparition pure et simple de la fonction redémarrage à zéro signalée dans la mise à jour de mai pour Windows 10, Microsoft a discrètement mis à jour sa documentation qui prêtait jusque là à confusion.

Le déploiement de la mise à jour de mai pour Windows 10 a entrainé plusieurs problèmes. L’un d’eux était la disparition de la fonction « redémarrage à zéro » intégrée au système depuis la Creators Update en 2017. À la place, la nouvelle version de Windows 10 propose simplement un lien vers la documentation de Microsoft qui décrivait la fameuse fonction, sans autres indications. Le problème a été soulevé par de nombreux membres du programme Insider depuis plusieurs mois, puis a été relayé dans les médias puisque la version définitive de la mise à jour comportait encore le problème.

Devant le bruit médiatique généré par le problème, Microsoft a discrètement clarifié sa position en mettant à jour sa documentation en ligne.

Une fonction mieux intégrée

Comme nous le disions, sur Windows 10 2004, la description de la fonction « redémarrage à zéro » en renvoie désormais vers la page de la documentation Microsoft intitulée « Surveiller l’intégrité de votre appareil et de ses performances dans Sécurité Windows ». C’est cette page qui a été mise à jour par Microsoft, ce mardi 16 juin, pour mieux refléter l’avenir de cette fonction. La page indique désormais que la fonction « Fresh Start » (son nom anglais) ne concerne que les versions de Windows 1909 ou précédentes. À partir de Windows 10 2004, la fonction se trouve en suivant le chemin suivant : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Commencer.

Dans ce menu, il faut choisir « conserver mes fichiers », choisir entre la réinstallation locale ou le téléchargement dans le cloud, puis « modifier les paramètres » et répondre non à « réinstaller les applications préinstallées ». Sur notre machine de test sous Windows 10 2004, l’option n’est, à ce jour, pas proposée alors que notre machine proposait bien des applications préinstallées, notamment un antivirus en version d’essai.

Notez que si la documentation a bien changé en langue anglaise, la version française du site de Microsoft n’a pas encore été mise à jour au moment où ces lignes sont écrites.

On y voit désormais plus clair. Espérons que la documentation française sera rapidement mise à jour. Avec le nombre de retours des membres du programme Insider, il était clair que ce changement d’emplacement, caché sous une option « modifier vos paramètres », et le renvoi vers l’ancienne documentation n’a pas permis à Microsoft d’expliquer clairement ce changement. Espérons que la refonte du programme Insider permettra également à Microsoft de mieux communiquer sur ce genre de changements avec ces utilisateurs. Un domaine où la firme a déjà fait de gros progrès, par exemple pour expliquer pourquoi une mise à jour n’est pas disponible sur un ordinateur. Le travail doit visiblement continuer dans ce sens.