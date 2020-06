Windows 10 : Microsoft nous remontre son nouveau menu démarrer redesigné

Microsoft continue de teaser l'arrivée d'un nouveau menu démarrer dans une future version de Windows 10. La firme doit apporter plus de cohérence graphique à son système d'exploitation.

Depuis le mois de mars, Microsoft travaille à la conception d’une nouvelle version du menu démarrer qui fait l’identité de Windows. Ce changement doit en principe accompagner une refonte du design de Windows 10, pour lui apporter plus de cohérence graphique. Une chose dont Windows a désespérément besoin aujourd’hui, alors même qu’Apple a récemment présenté macOS 11.0 Big Sur qui propose une refonte complète au niveau graphique de l’OS d’Apple.

Microsoft a publié de nouvelles images du changement d’interface sur sa page Microsoft 365 sur Facebook.

Le nouveau menu démarrer est à l’honneur sur ces images et on peut notamment découvrir une uniformisation esthétique des tuiles qui accompagne Windows depuis Windows 8 lancé en 2012. Fini les blocs colorés, désormais toutes les tuiles utilisent un fond qui correspond au thème clair ou au thème sombre, selon le choix de l’utilisateur, et c’est l’icône de l’application qui permet d’apporter de la couleur. On peut remarquer que toutes les icônes sur ces images utilisent le style Fluent Design de Microsoft. Ce Design Language a été présenté en 2017 par Microsoft, il y a près de 3 ans, et doit créer de la cohérence entre tous les produits de la firme.

La firme n’a pas annoncé de date de sortie pour ce menu démarrer. Il pourrait être proposé aux membres du programme Windows Insider dans le courant de l’année.

L’uniformisation du design de Windows est un travail de longue haleine et Microsoft semble souvent piétiner sur le sujet. Sur Twitter, Brandon LeBlanc, l’un des responsables du programme Insider, a répondu aux questions de plusieurs internautes et a voulu indiquer que Microsoft était bien conscient de ce problème.

Oh yeah we have a lot of work to do. I am not saying we don't. And yeah we're a bit slow here. But I certainly am excited for the things we have in the pipeline for folks like you (and me) who want a design update in the OS.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 23, 2020