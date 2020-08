Windows 10 Insider Dev : une présentation des mises à jour et des changements pour les gamers

Microsoft a publié la build 20190 pour les membres du programme Insider dans le canal Dev. La mise à jour propose deux changements de fonctionnalités intéressants.

Windows 10 a récemment fêté son cinquième anniversaire sur le marché, mais le système d’exploitation a toujours besoin d’amélioration. C’est justement ce que propose Microsoft avec le build 20190 pour le canal Dev du programme Windows Insider. Cela signifie que les nouveautés décrites ici ne sont pas encore précisément planifiées pour une future mise à jour de l’OS, elles sont simplement en test avant d’intégrer la beta d’une mise à jour.

Enfin une description des mises à jour

Pour le grand public, c’est une nouveauté très intéressante que propose Microsoft, et que l’on aurait aimé voir débarquer beaucoup plus tôt. En effet, le build 20190 intègre pour la première fois une présentation des nouveautés apportées par une mise à jour du système. Jusqu’à présent, les utilisateurs de Windows 10 pouvaient avoir le droit à des mises à jour majeures, potentiellement lourdes et lentes à télécharger, sans noter tous les changements apportés qui pouvaient les intéresser.

Cette nouvelle fonction est uniquement disponible pour les utilisateurs en langue anglaise, mais les futurs builds devraient apporter le support des autres langues. Pour gérer l’affichage de ce nouveau module, il faut se rendre dans les paramètres système de Windows 10, puis cocher ou décocher « Show me the Windows welcome experience » dans la section « notifications et actions ».

Sélectionner son processeur graphique app par app

Pour les gamers et les créateurs de contenu, Microsoft a une autre nouveauté en stock dans ce build 20190. Il est désormais possible de sélectionner quel processeur graphique (GPU) utiliser par défaut pour les applications gourmandes, mais aussi de choisir individuellement pour chaque application. C’est notamment important sur les PC portables qui intègrent généralement deux processeurs graphiques : un premier peu performant et consommant peu qui est intégré au processeur, et un second dédié aux taches lourdes. Le problème c’est que certains logiciels ou jeux peuvent forcer l’utilisation du processeur intégré au moment où l’on veut utiliser la puce dédiée et obtenir plus de performances.

Avec cette option, fini les jeux ou les logiciels de création qui n’utilisent pas la bonne puce graphique pour leurs tâches. On peut désormais s’assurer d’obtenir les meilleures performances possibles, ou au contraire de ne jamais consommer trop d’énergie avec l’application sélectionnée. L’option se règle dans les paramètres graphiques qui se trouvent soit dans la partie Affichage des paramètres de Windows 10, soit dans la partie jeu.

Deux nouveautés que l’on attend désormais impatiemment dans le canal beta de Windows Insider. Cela permettra de déterminer quand elles seront proposées pour le grand public.