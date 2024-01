Musique en streaming : le Parlement européen veut mieux veiller sur les artistes

Le Parlement européen a proposé des recommandations vouées à l'industrie musicale, pour tenter de mieux protéger les artistes diffusant sur les plateformes de streaming. L'idée est notamment de s'assurer qu'ils perçoivent une juste rémunération pour leur travail et que les talents peu connus soient équitablement promus.

Assurer aux « petits » artistes une promotion Ă©quitable face aux tĂ©nors de l’industrie et garantir aux interprètes sous-payĂ©s d’Ă©ventuelles compensations. C’est le double objectif du Parlement europĂ©en, qui a cette semaine proposĂ© de nouvelles recommandations destinĂ©es Ă l’industrie musicale, et tout spĂ©cialement aux gĂ©ants de la musique en streaming.

Au travers de ces recommandations, le Parlement souhaite s’attaquer aux faibles royalties versĂ©es par les plateformes de streaming Ă certains artistes, mais aussi mieux les protĂ©ger face aux biais des algorithmes de ces diffĂ©rents services… souvent pointĂ©s du doigt pour ne mettre en lumière que les artistes dĂ©jĂ connus et reconnus.

l’Union europĂ©enne mal armĂ©e face au gĂ©ant du streaming musical ?

Comme le souligne The Verge, cette rĂ©solution bicĂ©phale, adoptĂ©e par le Parlement europĂ©en il y a quelques jours, devra maintenant ĂŞtre examinĂ©e par la Commission europĂ©enne. Elle statuera alors si un cadre lĂ©gislatif idoine mĂ©rite d’ĂŞtre mis en place. Si c’est le cas, un long processus se mettra alors en branle jusqu’Ă accoucher de nouvelles lois. Cette opĂ©ration, par essence laborieuse, pourrait toutefois prendre plusieurs annĂ©es.

Quoi qu’il en soit, l’effort du Parlement vise Ă combler un angle mort dans les règles europĂ©ennes rĂ©gissant les plateformes de streaming musical. Actuellement, l’Union europĂ©enne est en effet dĂ©pourvu de lois spĂ©cifiquement taillĂ©es pour ce secteur de l’industrie de la musique, et ce en dĂ©pit de la grande popularitĂ© de ces diffĂ©rentes plateformes.

Le cadre lĂ©gislatif actuel de l’UE est en effet peu adaptĂ© Ă la masse de contenus ajoutĂ©e continuellement aux services de streaming, et s’appuie par ailleurs sur des taux de royalties datant de l’ère « prĂ©-numĂ©rique », et donc en bonne partie obsolètes. Les parlementaires europĂ©ens notent ainsi que certains systèmes obligent les artistes et interprètes Ă accepter de percevoir peu (ou pas) de revenus en dĂ©pit d’une plus grande exposition qu’auparavant. L’idĂ©e serait enfin de se prĂ©munir de lois capables d’encadrer dignement l’utilisation d’IA pour la crĂ©ation de contenus musicaux, notamment eu Ă©gard Ă la question des droits d’auteurs.

« Le Parlement se fait l’Ă©cho des prĂ©occupations des crĂ©ateurs europĂ©ens, qui sont au cĹ“ur du marchĂ© de la musique en streaming », explique Ibán GarcĂ­a del Blanco, rapporteur pour le Parlement europĂ©en dans un communiquĂ© publiĂ© cette semaine : « C’est pourquoi nous demandons des règles qui garantissent la transparence des algorithmes et des outils de recommandation utilisĂ©s par les services d’Ă©coute de musique en continu, ainsi que l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, tout en plaçant les auteurs europĂ©ens au centre [du jeu] ».