Mettez à jour votre iPhone, votre iPad et votre Mac : Apple a déployé un correctif de sécurité qui serait lié à l’affaire Pegasus

Apple diffuse une série de correctifs pour iOS, mais aussi pour macOS Big Sur et iPadOS que ses clients devraient installer sans tarder. Des vulnérabilités ont été repérées et seraient déjà utilisées à des fins malveillantes.

Pour rappel, après les révélations du Projet Pegasus, une enquête menée par Forbidden Stories, un projet à but non lucratif, et seize médias, de nombreux éléments ont mis en évidence les failles de sécurité exploitées par la société israélienne NSO Group pour infecter les smartphones.

Le logiciel incriminé aspire l’ensemble des données du smartphone : photographies, vidéos, carnet d’adresses, localisations… mais aussi les messages chiffrés dans des applications comme Signal ou WhatsApp. Le système d’exploitation Android est ciblé, Windows également, ainsi qu’iOS. CitizenLab a pu observer de manière indépendante le logiciel espion NSO Pegasus déployé sur un iPhone 12 Pro Max exécutant iOS 14.6 (la dernière version publique du système d’exploitation). Cet iPhone avait été piraté via une faille zero-day zero-click sur iMessage.

Apple n’a pas tardé à réagir, le lendemain des annonces, en expliquant que l’iPhone reste, malgré tout, le smartphone le plus sécurisé au monde. Il faut dire que la marque américaine a fait de la protection des données personnelles de ses utilisateurs un sacerdoce. Plusieurs études ont montré que c’est cette orientation « vie privée » d’Apple qui a affaibli les autres marques de smartphones.

Un correctif de sécurité est déployé

Apple a déployé, à la hâte, macOS 11.5.1 et iOS / iPadOS 14.7.1. Ces mises à jour qui semblent mineures, à première vue, corrige une faille de sécurité qui semble avoir été utilisée dans le cadre de l’affaire Pegasus. Nous vous conseillons donc de lancer les mises à jour sans trop tarder, au moins par précaution.

Sur iPhone et iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Tandis que sur macOS, il faut aller dans  > Préférences Système > Mise à jour de logiciels.