L’attaque des applications clones continue à faire des victimes sur iPhone

Les applications qui copient les concepts et les fonctionnalités d'autres applications ne sont pas nouvelles. Mais, ici, il est question d'applications qui sont de parfaites copies.

Il n’y a pas qu’Android qui est touché par des arnaques et autres applications malveillantes. L’App Store est touché par un mécanisme décrit avec détail sur Twitter par un développeur indépendant. En résumé : de nombreuses applications se retrouvent clonées, elles peuvent alors tromper les utilisateurs.

Techniquement, Apple ne peut pas voir où se trouve la supercherie lorsque les développeurs soumettent leurs applications l’App Store. Ces applications respectent les règles de l’App Store, en tout cas, à première vue. Il s’agit pourtant de clone, c’est-à-dire d’applications copiées à partir d’autres applications originales déjà disponibles. Tout est recopié, les couleurs peuvent être changées, mais les interface s’avèrent très similaires comme vous pouvez le voir sur l’exemple ci-dessous. C’est Kevin Archer, un développeur iOS indépendant, qui met en lumière cette pratique frauduleuse. Il l’avait déjà remonté en février, mais les choses n’ont toujours pas bougé.

They copied our entire app @AuthWidget. It's literally a copy-paste, even pretending to have the same features as we do, but their app doesn't support Apple Watch and even Widget. Such a cheap imitation. pic.twitter.com/zsDt9FAJXr

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 19, 2022