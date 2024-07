Avec ces fonctionnalités, ce gestionnaire de mots de passe est plus qu’un simple gestionnaire mots de passe

Vous souhaitez renforcer la sécurité de vos mots de passe sans devoir retenir une infinité de caractères alphanumériques ? Il existe une alternative aussi simple qu’efficace : le gestionnaire de mots de passe.

Cible préférée des hackers et cybermalandrins de tous poils, les mots de passe sont encore, hélas, trop souvent négligés par les internautes. Trop faibles ou réutilisés sur plusieurs comptes, ils constituent une proie facile, et ouvrent rapidement une porte vers tout un pan de notre intimité. Un véritable fléau pour la vie privée et la confidentialité, qui peut parfois entraîner des dégâts considérables pour les personnes affectées.

Et c’est là qu’interviennent des outils comme les gestionnaires de mot de passe. Un concept simple et solide, capable de réduire drastiquement les risques de vol de ses mots de passe : voilà ce que propose Dashlane, un gestionnaire de mots de passe créé en France, et qui propose aujourd’hui quelques-unes des fonctionnalités les plus utiles du marché. Mieux, la société a décidé de fournir ses services à un tarif préférentiel pour les lecteurs de Frandroid. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas protéger vos mots de passe comme ils le méritent.

C’est quoi, et à quoi ça sert un gestionnaire de mots de passe ?

Comme son nom le suggère fortement, le gestionnaire de mots de passe permet de… gérer ses mots de passe. Pour être plus précis, il s’agit d’un logiciel, ou d’un service, qui permet à un utilisateur lambda de centraliser ses identifiants et ses mots de passe au sein d’une base de données sécurisée. Comment ? La plupart du temps, cela passe par deux éléments : un chiffrement de la base de données pour commencer (souvent une clef AES), et un mot de passe maître ensuite. C’est ce dernier qui sert de sésame pour accéder au reste des informations stockées, ce qui est loin d’être anodin.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe, c’est se libérer l’esprit de dizaines de mots de passe (si ce n’est plus), et de la charge que cela représente au quotidien. Plus besoin de créer des mots de passe robustes et compliqués. Terminé les mots de passe utilisés sur plusieurs comptes. Fini la nécessité de renouveler régulièrement vos identifiants. Avec un gestionnaire de mots de passe, vous avez juste à créer et à retenir un mot de passe maître robuste, ou à configurer une connexion sans mot de passe, et le tour est joué.

Les gestionnaires de mots de passe modernes offrent aussi tout un tas de fonctionnalités supplémentaires fort utiles. Générateur de mots de passe forts, alertes de sécurité, stockage des données bancaires : un véritable arsenal pour protéger au mieux vos données, et éviter qu’elles ne se retrouvent entre de mauvaises mains aux quatre coins du Net.

Dashlane : des fonctionnalités avancées pour mieux protéger votre vie privée

Gérer les mots de passe, les protéger du mieux possible, vous aider à renforcer la sécurité de vos données personnelles : Dashlane sait le faire. Et même un peu mieux que la moyenne. Dashlane propose en effet une sécurité accrue avec l’utilisation d’une authentification à double facteur et un chiffrement « zero-knowledge » qui garantit la plus stricte confidentialité des données utilisateurs. Mieux, Dashlane inclut aussi un VPN dans son offre de service.

Mais le plus français des gestionnaires de mots de passe a aussi quelques autres atouts dans son escarcelle. Des fonctionnalités extrêmement pratiques qui permettent de pousser la protection de votre vie privée et de vos données personnelles un peu plus loin.

Parmi elles se trouve par exemple la possibilité de créer une clef de récupération de compte, à utiliser au cas où, par mégarde, vous auriez oublié ou perdu votre mot de passe maître. Une clef bien évidemment sécurisée (via 2FA entre autres) que vous pouvez conserver dans un endroit sécurisé, ou bien confier à un proche de confiance.

Dashlane propose aussi de nombreux outils pour contrer les actes malveillants. Outre la surveillance du Dark Web, qui permet de savoir si, et quand, un mot de passe a été compromis, il propose surtout un système d’alerte anti-phishing : une protection active qui vous aidera à lutter contre les tentatives d’usurpation de vos identifiants, et vous préviendra en temps réel lorsqu’il existe un risque sérieux.

À la pointe, Dashlane prend aussi en compte la technologue passkey ou clef d’identification. Une technologie qui remplace l’authentification classique par une clef cryptographique utilisant le plus souvent la biométrie (empreinte digitale, reconnaissance faciale) pour identifier un utilisateur. Le gestionnaire de mots de passe utilise une solution maison qui permet d’uniformiser les passkeys entre les différents écosystèmes et appareils.

Une version d’essai et une réduction pour découvrir tous les avantages de Dashlane

Disponible sur une grande variété de navigateurs web (Chrome, Firefox, Opéra, Safari, Bing) et d’appareils mobiles (iOS et Android), Dahslane se positionne aujourd’hui comme l’un des gestionnaires de mots de passe les plus complets du marché.

Envie de découvrir les services de Dashlane ? Cela tombe bien, car le gestionnaire de mots de passe propose une offre de découverte gratuite de son forfait Premium. L’occasion de tester l’intégralité des fonctionnalités qu’il propose pendant 30 jours. Une durée plus que suffisante pour savoir si le service comme l’usage vous conviennent.

Dashlane propose actuellement deux formules pour les particuliers :

formule Friends and Family à 79,99 par an, soit environ 6,60 euros par mois ;

formule Premium à 52,99 par an, soit environ 4,40 euros par mois.

Sachez que Dashlane propose aussi ses services pour les entreprises avec une formule Business enrichie avec des fonctionnalités spécifiquement pensées pour leurs besoins.