NordVPN : son abonnement le plus intéressant va bientôt disparaître

Le plus célèbre des VPN annonce la fin prochaine de son abonnement de trois ans. C'est l'offre la plus avantageuse de NordVPN à laquelle vous pouvez encore souscrire pendant quelques jours. Voici ce qu'elle contient et pourquoi il ne faut pas la manquer.

NordVPN est aujourd’hui considéré comme une valeur sûre dans le petit monde des VPN. Le célèbre fournisseur de VPN vient d’annoncer que son abonnement de trois ans vivait ses derniers jours. En effet, NordVPN va remplacer cette offre par l’abonnement de deux ans, faisant ainsi disparaître son offre la plus avantageuse où le mois de souscription est le moins cher.

Comment fonctionne un VPN

En quelques années seulement, les VPN sont sortis de l’ombre pour devenir des services populaires et accessibles à tous. Ils permettent des choses très concrètes, mais pour les comprendre il est mieux de connaître le fonctionnement d’un VPN.

Concrètement, un VPN délocalise votre adresse IP en se connectant à un serveur situé à distance (généralement à l’étranger), à travers un canal de communication chiffré. Cela veut dire qu’une personne ou entité située à l’extérieur de ce tunnel ne peut pas savoir d’où vous vous connectez, quels sites vous visitez ou encore quels fichiers vous téléchargez. Techniquement, seuls les VPN peuvent avoir accès à ces informations. Sauf quand ils appliquent une no log policy comme c’est le cas avec NordVPN. Aucune donnée qui transite dans ce canal chiffré n’est recueillie ou partagée par NordVPN. Le fournisseur a d’ailleurs récemment réalisé un audit auprès d’un cabinet d’audit indépendant pour prouver ses dires.

À quoi sert un VPN

Une fois que le fonctionnement d’un VPN est compris, ses usages sont plus faciles à appréhender. Tout d’abord, un tel service empêche quiconque d’extérieur à ce canal chiffré de récolter vos données de navigation comme les sites que vous consultez ou encore les mots de passe que vous tapez. Cela n’est pas vraiment utile chez soi — sauf si l’on cherche spécifiquement à vous faire du mal — mais plutôt lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi public. Ce type de réseau peut être mal protégé, voire totalement corrompu si un hacker met lui-même en place son propre routeur WiFi.

En permettant de délocaliser sa connexion, un VPN donne également accès à des contenus géobloqués à ses utilisateurs. En tout, NordVPN dispose de plus de 5 000 serveurs répartis dans 59 pays. En vous connectant à l’un des serveurs de ces pays, vous avez accès à des sites réservés aux résidents de ce même pays. Cela peut être les replays de la BBC anglaise, mais aussi le catalogue américain de Netflix avec la série The Office ou le film d’animation Spider Man: New Generation.

De la même manière, un VPN sert aussi à contourner la censure d’Internet de certains pays. En délocalisant sa connexion à l’étranger, il est possible d’éviter les restrictions d’accès à certains sites et réseaux sociaux appliqués par plusieurs pays dans le monde. C’est très pratique lors de voyages à l’étranger.

Enfin, un VPN est également capable de vous faire faire des économies sur vos vacances. En effet, des sites de réservation de vol, d’hôtel ou de voiture pratiquent des prix différents selon le pays dans lequel est passée la commande. Par exemple, sur un aller-retour à Los Angeles, nous avons pu réaliser une économie de 760 euros.

La meilleure offre de NordVPN disparaît prochainement

Accessible depuis n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur grâce à une application, NordVPN est actuellement l’un des meilleurs VPN du marché. D’abord parce qu’il dispose d’un très grand nombre de serveurs (plus de 5000) à travers 59 pays. Mais aussi parce que les vitesses de connexion — téléchargement et upload — sont parmi les plus rapides avec un VPN grâce à la technologie propriétaire NordLynx. Enfin, l’application mobile de NordVPN est à la fois simple et complète, pour que novices et utilisateurs confirmés y trouvent facilement ce dont ils ont besoin.

L’abonnement de trois ans à NordVPN va bientôt disparaître, et sera remplacé par l’abonnement de deux ans. Ce sont donc les derniers moments pour profiter de l’offre la plus avantageuse, avec un prix d’environ 3,11 euros par mois sur trois ans soit environ 111,82 euros. Cela représente tout de même une économie de 70 % sur l’abonnement mensuel classique. Enfin, NordVPN propose une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Si vous souhaitez revenir sur votre décision dans ce délai, un simple mail au service client (qui parle parfaitement le français) suffit pour se faire rembourser.