VPN : pourquoi délocaliser sa connexion à internet est-il si pratique ?

Partout sur internet, des services appliquent des restrictions en fonction de la localisation de leurs utilisateurs. Cela s'appelle le géoblocage, et un VPN comme CyberGhost permet d'éviter cette pratique en délocalisant votre connexion.

Si vous suivez de près l’univers des VPN, vous avez probablement déjà remarqué que le contournement des géoblocages est l’argument numéro un mis en avant par ces services. Et c’est un argument important, puisque c’est cette fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de VPN comme CyberGhost d’avoir accès à un plus grand nombre de contenus sur internet, qu’ils soient hébergés sur des services de vidéos à la demande (SVoD) comme Netflix, sur des plateformes comme YouTube ou encore sur certains médias étrangers.

Comment fonctionne un géoblocage, comment le contourner et quels sont les avantages ? C’est ce que nous expliquons dans l’article.

Qu’est-ce que le géoblocage ?

Le géoblocage est devenu monnaie courante sur internet. De nombreux sites utilisent ce système pour bloquer l’accès de certains contenus à des utilisateurs en fonction de leur pays de connexion. Derrière le géoblocage se trouve très souvent une histoire de gros sous. Certains sites et plateformes comme Netflix acquièrent des droits de diffusion qui ne sont valables parfois que dans un seul pays. C’est pour cette raison que certains films sont disponibles sur le catalogue américain de Netflix, mais pas en France. À cela s’ajoute la chronologie des médias française, qui demande un délai d’au moins 12 mois entre la diffusion en salle et la présence sur les plateformes de SVoD.

Pour appliquer une restriction selon les pays, les sites internet et plateformes s’appuient sur les adresses IP publiques utilisées par les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs. Grâce à cette adresse IP, les sites et plateformes sont capables de géolocaliser la connexion de leurs utilisateurs. C’est ce qui leur permet ensuite de proposer des contenus adaptés à la zone géographique de chacun.

Se connecter depuis l’étranger pour avoir plus de contenus

En contournant le géoblocage pratiqué par certains sites et services, les utilisateurs ont logiquement accès à plus de contenus sur internet. Avec un VPN premium comme celui de CyberGhost, vous pouvez en effet faire croire aux sites que vous provenez d’un autre pays, et donc débloquer les contenus locaux. C’est particulièrement valable pour les plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, dont les catalogues peuvent grandement varier d’un pays à l’autre. Sur le catalogue américain de Netflix, on trouve notamment des séries comme Charmed ou NCIS qui ne sont pas disponibles en France.

À l’approche de l’été et des vacances qui vous enverront peut-être à l’étranger, il est important de noter qu’un VPN fonctionne aussi dans le sens inverse. Les chaînes de télévision françaises bloquent généralement l’accès à leur direct et aux replays depuis les pays étrangers. Grâce à un VPN, vous ne louperez pas votre rendez-vous du samedi soir devant Fort Boyard, et ce même si vous êtes à l’autre bout du monde.

Délocaliser sa connexion pour payer moins cher ses vacances

Certaines compagnies aériennes, agences de location de voiture ou encore plateformes de réservation d’hôtel pratiquent des prix différents selon les pays. Cela peut s’expliquer par plusieurs raisons : un écart entre deux devises, un tarif préférentiel pour les résidents, des prix adaptés selon le pouvoir d’achat moyen d’un pays, etc. Même si les règles du marché unique européen empêchent cette pratique au sein de l’Union européenne, il est toutefois possible d’en profiter à l’extérieur.

Ainsi, en vous connectant depuis un autre pays lors de la réservation d’un vol, vous pouvez réaliser quelques économies. Il faut toutefois s’armer d’un peu de patience afin de trouver le pays qui permet de trouver des billets moins chers. Pensez aussi à chercher les vols depuis plusieurs plateformes de réservation (Expedia, Skyscanner, Kayak, etc.) afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Comment un VPN permet de délocaliser sa connexion

Lorsque vous vous connectez à internet en utilisant un VPN, votre connexion est déportée dans un tunnel chiffré et donc sécurisé. Ce tunnel est impénétrable, et empêche toute personne d’espionner votre activité. Mais surtout, ce tunnel se repose également sur un ou plusieurs serveurs qui peuvent être localisés en France, mais également un peu partout dans le monde.

Le VPN de CyberGhost dispose de pas moins de 7082 serveurs, répartis dans 114 emplacements et 91 pays dans le monde. C’est-à-dire qu’en utilisant ce VPN, votre connexion à internet peut passer par de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore les Philippines. C’est de cette manière qu’il devient possible de contourner les restrictions liées à votre localisation sur internet.

Le choix du serveur se fait très simplement depuis l’application CyberGhost, qui est disponible sur de nombreuses plateformes : Windows, macOS ou Linux, smartphones Android ou iOS, smart TV et même sur certains routeurs. Lorsque vous lancez l’application, vous n’avez qu’à choisir depuis quel pays vous désirez vous connectez à internet. CyberGhost dispose même de serveurs situés à l’étranger qui sont optimisés pour les services de vidéos à la demande.

