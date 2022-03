Jedi Blue, le pacte secret entre Google et Facebook

L'Union européenne s'intéresse à un accord secret entre Google et la société mère de Facebook, Meta, autour de la publicité en ligne. L'accord entre les deux groupes aurait enfreint des règles sur la concurrence.

La Commission européenne et l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés craignent que Google et Meta (Facebook) aient manipulé les marchés de la publicité en ligne.

Today we have opened an investigation into the #JediBlue agreement between @Google & @Meta. The aim may have been to target ads technology competing with Google, trying to weaken it and exclude it from displaying ads on publisher’s websites & apps. https://t.co/dqemQ2DcXm

— Margrethe Vestager (@vestager) March 11, 2022