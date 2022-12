Twitter interdit la promotion de ses concurrents, tels que Mastodon, Instagram et Facebook

Que se passe-t-il dans la tête d'Elon Musk ? Le milliardaire panique et introduit une nouvelle règle qui interdit aux utilisateurs Twitter de promouvoir Mastodon, Instagram ou encore Facebook.

Après de nombreux départs et licenciements et la perte de plusieurs annonceurs, le milliardaire continue d’appliquer sa conception à géométrie variable de la liberté d’expression. Après avoir bloqué les comptes de nombreux journalistes, puis les avoir rétablis, Twitter interdit de promouvoir ses concurrents.

Twitter durcit sa politique de modération. Elon Musk a-t-il peur de Mastodon ? Après avoir bloqué les liens sortants vers certaines instances Mastodon, Twitter passe la vitesse supérieure. Désormais, les utilisateurs Twitter ne sont plus autorisés à dire à leurs abonnés de se rendre sur Mastodon, par exemple. Les sanctions de cette règle incluent la suppression des tweets et même la suspension des comptes.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022