Zone-Téléchargement : ses cofondateurs condamnés après 2 ans d’enquête

Le 13 mars 2023, deux amis d'enfance ont été condamné par la justice française à de la prison pour avoir fondé le site de piratage Zone-Téléchargement en 2012. La dernière étape d'une enquête de 2 ans ayant mis fin à cette activité très lucrative pour le duo.

C’est le point final d’une traque de deux ans. Amis d’enfance et cofondateurs du site de téléchargement illégal français Zone-Téléchargement, Thibault Ferreira et Wilfrid Duval ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulouse à 18 mois de prison, le 13 mars 2023.

Une audience rapportée par le site d’investigation locale Médiacités Toulouse. Fondé en 2012, le site de partage de contenus culturels piratés était devenu le 11e site le plus visité en France, selon le média en ligne. Une activité qui avait rendu riches ses cofondateurs.

Jusqu’à 11 000 téléchargements par jour

Revenons sept ans en arrière. En 2016, quatre ans après la création du site, le partage illégal bat son plein en France. Les ventes de DVD et de CD s’écroulent toujours plus face à la numérisation du quotidien des consommateurs, se tournant massivement vers le piratage de ces œuvres culturelles en l’absence d’offres légales similaires.

À cette période, le site Zone-Téléchargement génère alors 3,7 millions de connexions par mois et 11 000 téléchargements par jour, selon le quotidien Le Parisien. Mais une menace pourtant pèse pourtant sur le site : dès 2014 deux associations de défense des ayants droit (la Sacem et l’Alpa) ont lancé une plainte en justice.

Pendant deux ans, la gendarmerie, le centre de lutte contre les criminalités numériques et le groupe d’intervention régional de la police enquêtent sur les comptes bancaires du site de partage illégal, mettant en évidence 1,5 million d’euros de gains par an via des comptes offshore à Malte, Chypre et Belize, détaille Médiacités Toulouse.

Vie de luxe et détention provisoire

Thibault Ferreira et Wilfrid Duval seront finalement interpellés en novembre 2016 dans leurs fastueuses propriétés d’Andorre, saisies par la justice avec leurs voitures de luxe et 450 000 euros.

Ils sont alors inculpés pour infractions liées à la propriété intellectuelle, blanchiment d’argent et pour appartenance à un groupe criminel organisé. Après quelques mois en prison, ils sont finalement placés en liberté conditionnelle avec bracelet électronique en mars 2017, jusqu’à leur jugement cette année. Ils ont finalement été condamné à 18 mois de prison, dont 12 mois avec sursis.

Malgré leur condamnation, les deux amis d’enfance ont déjà purgé leur peine en détention provisoire et ne retourneront pas en prison. Ils pourraient en revanche faire appel de leur jugement, leur avocat Simon Cohen estimant qu’ils ne sont responsables que d’avoir relayé des contenus illégaux sans les héberger eux-mêmes.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).