C’est officiel, Twitch va autoriser la nudité et les contenus sexuels

Twitch annonce avoir changé ses règles vis-à-vis du contenu sexuel sur la plateforme. Moins qu'une porte d'entrée vers de la pornographie, il s'agit surtout d'un assouplissement et d'un éclaircissement des règles.

Face à des streamers disant ne pas comprendre la réglementation de Twitch en matière de contenus à caractère sexuel, la plateforme se retrouve contrainte de mettre à jour ses politiques, comme elle l’indique sur son blog. Plusieurs modifications sont déjà en place et allègent les restrictions quant aux streams à caractère sexuel.

Des changements pas si significatifs que ça

En fait, il s’agit surtout pour Twitch d’unifier ses règles et de les éclaircir. Ce qui posait problème jusqu’à maintenant, c’est que les « consignes expliquant quel contenu devait porter un descripteur Thèmes sexuels n’étaient pas suffisamment distinctes des termes utilisés » dans un autre document de règles.

Dans ce qui était interdit, mais qui ne l’est plus, il y a les streams qui « mettent délibérément en évidence les seins, les fesses ou la région pelvienne ». Pour expliquer cette décision, Twitch déclare que ses règles étaient assez floues et qu’elles affectaient essentiellement les streameuses. Dorénavant, les seins, fesses ou organes génitaux pourront être représentés dessinés, animés ou sculptés. Pour autant, « la masturbation et les actes sexuels fictifs restent interdits », y compris dans le cadre d’un jeu vidéo.

Aussi, les danses érotiques sont autorisées, y compris si elles impliquent de se déshabiller/de faire semblant de se déshabiller. Quant à certaines danses comme le twerk, le grinding ou la pole dance, elles peuvent être diffusées sans descripteur « Thèmes sexuels ». Mais il reste toujours interdit « de streamer à l’intérieur d’un établissement de divertissement pour adultes. »

Une décision suite à une nouvelle polémique : celle des streams « topless »

Il y a quelques jours, la streameuse et cosplayeuse Morgpie a été bannie de Twitch. La raison : elle s’affichait en topless sur son live, ne laissant visible que la partie haute de sa poitrine. Selon Twitch, il s’agissait de contenu à caractère sexuel, dont l’évaluation « ne dépend pas des habits que porte un utilisateur, mais est basée sur le contexte », rapportait Millenium. Par ailleurs, les règles indiquent que « les utilisateurs et utilisatrices n’ont pas le droit de streamer ou de mettre en ligne du contenu qui comporte des représentations de nudité réelle ».

Désormais, les règles de Twitch ont été assouplies et, en théorie, Morgpie et d’autres streameuses pourraient continuer de réaliser des streams sans vêtements sur la poitrine, sans toutefois qu’on ne la voie. Si l’on en croit le site StreamersBans, Morgpie n’a toujours pas été débannie de la plateforme.

Les lives à caractère sexuel seront moins mis en avant par Twitch

L’un des changements à venir pour les streameurs et streameuses, c’est que les lives avec les descripteurs suivants ne seront plus mis en avant sur la page d’accueil de Twitch, sur laquelle sont diffusés certains lives populaires :

« Drogues, alcool ou utilisation excessive de tabac » ;

« Représentations graphiques et violentes » ;

« Jeux d’argent » ;

« Thèmes sexuels » ;

Cette décision ne concerne pas les streams avec pour descripteur « Jeux matures » ou « Grossièreté ». Ces lives pourront cependant être mis en avant dans la barre latérale gauche de Twitch.