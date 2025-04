ChatGPT voudrait devenir un rival de Facebook et Twitter

Après plusieurs teasing de la part de son patron Sam Altman, OpenAI serait bien au travail sur un réseau social.

Sam Altman, patron d’OpenAI

OpenAI continue d’améliorer ChatGPT à vitesse grand V, mais la firme fait pour le moment essentiellement passer ses travaux en IA par ce seul produit.

D’après plusieurs sources interrogées par The Verge, les équipes d’OpenAI travailleraient sur un projet d’une autre ampleur : un réseau social.

Un concurrent pour Twitter et Grok ?

D’après The Verge, il s’agirait plus précisément d’un réseau social concurrent de X (anciennement Twitter). Cela a beaucoup de sens. D’abord, c’est un réseau social fragilisé depuis le rachat par Elon Musk, qui connait une grande compétition avec Threads de Meta, Mastodon et Bluesky.

D’autre part, Elon Musk s’est servi de X comme principale plateforme de démonstration de Grok, l’IA générative développée par xAI. OpenAI aimerait sans doute pouvoir proposer la même chose avec ChatGPT.

En début d’année, Sam Altman, le patron d’OpenAI, s’était ouvertement bataillé avec Elon Musk sur X, après que ce dernier a fait une proposition de rachat d’OpenAI.

En février, Sam Altman avait également déclaré : « ok d’accord, peut-être que nous ferons une application sociale », en réponse à l’idée que Meta puisse développer une application dédiée à son IA.

Un énième réseau dirigé par un milliardaire

Que va pouvoir proposer le réseau social d’OpenAI à la sauce ChatGPT que l’on ne retrouvera pas chez les autres ? Difficile à dire pour le moment.

L’idée pour OpenAI serait surtout de se créer une nouvelle source de données pour entrainer ses modèles. Que ce soit X ou Meta, les deux concurrents se nourrissent des publications de leurs utilisateurs, et notamment des images publiées par les artistes, pour améliorer leurs générateurs.

Comme Facebook et X, ce nouveau réseau social sera dirigé par un milliardaire américain, Sam Altman. Pas sûr que le résultat soit radicalement différent.