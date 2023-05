Asus dévoile des écrans PC impressionnants pour le gaming lors du Computex

Au salon Computex, Asus a dévoilé plusieurs écrans PC dédiés au gaming dans sa gamme Republic of Gamers (ROG). Le plus impressionnant parmi eux est le ROG Swift OLED PG49WCD, doté d'une imposante dalle QD-OLED de 49 pouces de Samsung, offrant une définition de 5120 × 1440 pixels.

Dans le cadre du salon Computex, Asus a annoncé plusieurs nouveaux écrans PC, notamment dans sa gamme Republic of Gamers (ROG), spécialisée dans le gaming. Un écran en particulier a retenu notre attention : le ROG Swift OLED PG49WCD, un véritable monstre de technologie qui se distingue par sa taille, sa définitiion et sa technologie de dalle.

Le ROG Swift OLED PG49WCD : un écran à couper le souffle

La caractéristique la plus frappante du ROG Swift OLED PG49WCD est sa taille. Cet écran de 49 pouces utilise la dernière dalle QD-OLED de Samsung, offrant une définition de 5120 × 1440 pixels — l’équivalent de deux écrans QHD côte à côte.

La dalle est incurvée avec un rayon de 1,8 mètre (1800R), fournissant un champ de vision hors normes pour une expérience de jeu immersive. Avec un rapport d’aspect de 32:9 et une densité de pixels de 109 ppi, les détails visuels devraient être nets. Ajoutez à cela un contraste extrêmement élevé et un temps de réponse incroyablement court de 0,03 ms, typiques d’une dalle OLED, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et vous avez un écran de gaming très prometteur.

Asus a également intégré un dissipateur thermique personnalisé avec un film de graphène pour atteindre une luminosité maximale de 1000 cd/m² tout en réduisant le risque de burn-in. Les connexions incluent DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 et USB-C avec 90 watts, ainsi que la fonction KVM.

Le ROG Swift PG38UQ : une autre option impressionnante

Asus a également présenté le ROG Swift PG38UQ, un écran plus traditionnel avec une dalle IPS de 38 pouces offrant une définition de 3840 × 2160 pixels au format 16:9. Avec une densité de pixels de 116 ppi, ce moniteur offre une image nette.

Il possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, avec une luminosité maximale de 600 cd/m² grâce à la certification DisplayHDR 600. Il couvre également 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

ROG Strix XG259QN et ROG Swift 360Hz PG27AQN : la vitesse avant tout

Pour les gamers recherchant des taux de rafraîchissement extrêmement élevés, Asus a également présenté deux écrans 360 Hz : le ROG Strix XG259QN et le ROG Swift 360Hz PG27AQN. De taille plus modeste (24,5 et 27 pouces respectivement), ces écrans offrent des performances sans précédent pour les jeux nécessitant une réactivité maximale, comme les FPS en ligne. Le modèle de 27 pouces introduit également le tout nouveau G-Sync Ultra Low Motion Blur (ULMB) de Nvidia pour réduire au maximum les effets de flou. D’ailleurs, ce dernier n’est pas nouveau, mais Asus ROG a apporté une mise à jour logicielle pour supporter la nouvelle technologie d’Asus.

Bref, Asus continue d’impressionner avec des écrans PC dédiés au gaming alliant performances exceptionnelles et qualité d’image hors norme. Les gamers ont désormais l’embarras du choix pour améliorer leur expérience de jeu. Toutefois, nous ne connaissons pas encore les prix ni les dates de disponibilité.

