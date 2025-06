Acer a lancé sa première bague connectée et c’est… surprenant

Quand Acer, connu pour ses ordinateurs, débarque sur le marché des bagues connectées, ça pose question. J’ai pu tester leur FreeSense Ring au Computex et me demander : pourquoi maintenant ?

Acer FreeSense Ring // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

On continue notre série sur le Computex, j’ai encore quelques papiers à écrire, une petite surprise m’attendait chez Acer, le bon vieux fabricant de PC que vous connaissez sûrement, présentait fièrement sa première bague connectée, la FreeSense Ring. Première réaction : « Mais qu’est-ce qu’Acer fait sur ce marché ? » Puis, après avoir manipulé l’objet et discuté avec l’équipe, je me suis posé une question plus profonde : est-ce du simple suivisme ou une vraie stratégie ?

Parce qu’on va se dire les choses : voir Acer se lancer sur le marché des bagues connectées, c’est surprenant. Pas impossible, mais ça interroge sur les motivations.

Une bague qui ne ressemble pas à grand-chose d’innovant

Bon, la FreeSense Ring ne révolutionne pas le genre. Design minimaliste en titane, 8 mm de large et 2,6 mm d’épaisseur, disponible en noir brillant ou or rose mat. Du classique, du propre, mais rien qui ne vous fasse tomber de votre chaise.

Acer FreeSense Ring // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les capteurs embarqués, c’est du déjà-vu aussi : fréquence cardiaque, variabilité cardiaque, SpO2, analyse du sommeil, accéléromètre… Exactement ce qu’on trouve chez Oura, Samsung Galaxy Ring, ou Ultrahuman. Même l’autonomie de 4 jours reste dans la moyenne du marché.

Côté qualité, le titane inspire confiance et les 2-3 grammes sur la balance promettent un port confortable. La certification IP68 + 5 ATM permet de la garder sous la douche et même en piscine. Sept tailles disponibles, du 7 au 13, couvrent la plupart des morphologies.

Acer FreeSense Ring // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Techniquement parlant, rien à redire mais rien à célébrer non plus. C’est une bague connectée correcte dans un marché qui en compte déjà plusieurs.

Le seul vrai argument : pas d’abonnement

Si je devais retenir un point distinctif, ce serait celui-ci : Acer promet l’accès à toutes les données et analyses sans abonnement mensuel. Quand on sait qu’Oura facture 6 €/mois pour les conseils avancés et que la tendance est au « everything as a service« , c’est appréciable.

Acer FreeSense Ring // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’application compagnon (iOS/Android) intègre de l’IA pour analyser vos données et proposer des conseils personnalisés. Rien de révolutionnaire là non plus, mais au moins vous n’aurez pas de mauvaise surprise sur votre facture.

Côté tarif, Acer vise 199-250 dollars, soit environ 40 % moins cher qu’une Galaxy Ring ou une Oura de dernière génération.

La vraie question : mais pourquoi Acer fait ça ?

C’est là que ça devient intéressant. En discutant avec l’équipe sur le stand, j’ai compris qu’Acer ne fait pas ça par hasard. La marque a créé une filiale dédiée, Acer Gadget, pour explorer les objets connectés au-delà du PC. La FreeSense Ring s’inscrit dans une stratégie plus large avec des écouteurs traducteurs IA (les TransBuds) et d’autres produits à venir.

Stratégiquement, ça se tient. Le marché du PC stagne, les wearables explosent, et tout le monde se rue sur l’IA. Acer essaie de se positionner avant que les places ne soient prises.

Sauf que… est-ce qu’Acer a vraiment la légitimité pour ça ? Quand je pense bague connectée, j’ai en tête Oura (spécialiste), Samsung (écosystème mobile), ou même Apple (design + expérience utilisateur).

Ce qui me gêne, c’est cette tendance des constructeurs à se diversifier tous azimuts sous prétexte d’IA et d’écosystème.

J’ai l’impression qu’on assiste à une course à la diversification sans vraie vision différenciante. La FreeSense Ring, c’est techniquement correct, tarifairement ok, mais conceptuellement… vide ? Qu’est-ce qu’Acer apporte que les autres n’ont pas ? Quel est le lien avec le monde du PC ou du gaming ? À part un prix plus bas et pas d’abonnement, je ne vois pas.

Cette bague n’interagit même pas avec les PC Acer. Aucune synergie avec l’écosystème existant. C’est un produit isolé qui vit sa vie dans son coin. Où est la cohérence ?

Autre point d’interrogation : la disponibilité en France. Acer annonce un « lancement mondial » en août 2025, mais reste évasif sur les marchés précis. Connaissant les habitudes de certification et de distribution française, je ne serais pas surpris que cette bague n’arrive jamais chez nous.

Et même si elle arrive, qui va l’acheter ? Les early adopters connaissent déjà Oura ou Samsung. Le grand public associe Acer aux ordinateurs, pas au bien-être. Le positionnement marketing risque d’être compliqué.

Sans compter la concurrence qui ne dort pas. Samsung pousse sa Galaxy Ring, Oura prépare sa prochaine génération, Apple rumine probablement quelque chose… Le timing d’Acer pourrait s’avérer difficile.

Bref, j’ai mon sentiment reste partagé. D’un côté, respect pour Acer qui tente de sortir de sa zone de confort et propose un produit techniquement correct à prix attractif. De l’autre, je ne vois pas vraiment ce qui justifie son existence face à la concurrence établie. Cette bague sent bon l’opportunisme, mais où est la valeur ajoutée unique d’Acer sur ce marché ?