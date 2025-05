Acer dégaine sa première bague connectée qui possède déjà un avantage intéressant

Acer, géant du PC, entre par surprise sur le marché des bagues connectées avec sa FreeSense Ring axée sur la santé et l’IA. Son bel avantage ? L’absence d’abonnement payant pour accéder à toutes ses analyses.

Source : Acer

Le constructeur taïwanais Acer a dévoilé en avant-première du Computex 2025 – orgnaisé du 20 au 23 mai à Taïwan – que Frandroid va couvrir une inédite bague connectée. C’est une première pour le géant des PC. Son nom ? La FreeSense Ring, qui s’attaque frontalement à Oura, Ultrahuman, Samsung ou encore Circular, pour ne citer que ces marques.

Santé et IA

La FreeSense Ring promet de suivre « des paramètres physiologiques vitaux tels que la fréquence cardiaque, sa variabilité, le taux d’oxygène dans le sang et la qualité du sommeil », est-il indiqué dans un communiqué de presse mentionné par TechRadar. Sans surprise, car 2025 oblige, l’intelligence artificielle sera de la partie.

Acer veut notamment s’appuyer sur l’IA pour analyser les données de santé et de forme physique au travers d’une application compagnon. Des conseils et des suggestions personnalisés relatifs à votre bien-être seront ainsi proposés. Bref, une bague connectée qui veut mettre l’accent sur la santé.

Source : Acer

Pour le moment, il n’est pas précisé si la FreeSense Ring supporte le NFC pour les paiements sans contact. On sait en revanche qu’elle est fabriquée en alliage de titane léger, qu’elle profite d’une certification IP68 pour résister à l’eau et qu’elle oscille entre 2 et 3 grammes selon les futures tailles proposées.

Aucun abonnement payant

Là où la FreeSense Ring peut séduire, c’est sur l’absence de tout abonnement payant pour accéder aux informations de santé et les suggestions basées sur l’IA. À la manière de la Samsung Galaxy Ring par exemple.

Au total, deux coloris seront proposés : or/rose ou noir. Pour l’instant, aucune information n’a filtré quant à sa date de sortie et son prix.