Cette bague connectée se pare d’or 18 carats pour un prix particulièrement luxueux

Ultrahuman a dévoilé sa bague connectée Rare, une bague connectée disponible en or, or rose ou en platine.

La bague Ultrahuman Rare // Source : Ultrahuman

Déjà à l’origine de l’une des bagues connectées les plus réputées du marché avec sa Ring Air, la marque indienne Ultrahuman passe la seconde. À l’occasion du CES qui a lieu cette semaine à Las Vegas, le constructeur a dévoilé une nouvelle bague connectée… pour le moins luxueuse.

Cette bague Ultrahuman Rare se positionne comme un anneau connecté orienté vers le luxe, le style et le design, tout en conservant les données de santé qui ont fait le succès de la première génération.

Concrètement, la nouvelle bague est capable, comme la Ultrahuman Ring Air, de mesurer les mouvements, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le taux d’oxygène sanguin, le sommeil et la température de la peau.

Mais là où la Ultrahuman Rare va plus loin, c’est sur le design, les finitions et les matériaux. En effet, en lieu et place du revêtement en titane proposé sur la première bague de la firme, la Rare utilise de l’or ou de platine. Trois coloris sont ainsi proposés :

Desert Rose : or rose 18 carats

Dune : or 18 carats

Desert Snow : platine PT950

Si le format des bagues reste similaire à celui de la Ultrahuman Ring Air, avec un gabarit plutôt large, le revêtement n’est pas lisse et brillant comme ce pouvait être le cas de la version plus grand public. Ainsi, les trois versions de la Ultrahuman Rare présentent des textures légèrement striées, plus originales.

Une bague de luxe à un prix luxueux

La bague Ultrahuman Rare sera disponible à compter de la mi-janvier. Pour son lancement, Ultrahuman va ouvrir deux points de vente, au Printemps à Paris et à Selfridges à Londres.

La bague Ultrahuman Rare sera proposée à un tarif allant de 1500 à 1800 livres, soit 1800 à 2200 euros.

Enfin, Ultrahuman annonce que tous les acheteurs de bague Rare auront droit à un accès illimité à l’abonnement UltrahumanX donnant accès à une assurance contre le vol ou les dégâts. Les extensions PowerPlugs d’Ultrahuman — dont la détection de fibrillation auriculaire — seront également offertes.