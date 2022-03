Cette table tactile bluffante connecte les objets que vous posez dessus

Une table tactile avec un écran QLED 4K de 65 pouces était exposée au MWC 2022. Elle impressionne non seulement par sa réactivité au doigt, mais aussi par sa capacité à interagir avec des objets et des smartphones posés dessus.

Moins en vue que d’autres démonstrations faites au MWC 2022, la table présentée par l’entreprise allemande Interactive Scape mérite pourtant pleinement d’être mise en avant pour son effet « waouh ».

Un écran tactile QLED 4K de Samsung sur une table

Baptisée Interactive Seamless, cette table est en effet un écran QLED 4K de 65 pouces et 120 Hz conçu par Samsung. Quel est son intérêt ? Elle permet à toutes les personnes autour d’interagir en même temps avec la dalle tactile, et ce, avec une très bonne fluidité. Nous avons pu en attester et c’est vraiment très convaincant.

La table peut reconnaître jusqu’à 80 points de contact simultanément. C’est largement suffisant pour que 8 personnes posent leurs dix doigts en même temps. Ce qui semble assez peu probable…

Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de réaliser plusieurs tâches ensemble : consulter des fichiers (doc, PDF, etc.) ou des photos en les agrandissant à leur guise.

Chacun peut manipuler et feuilleter un document dans son coin sans gêner l’autre. Ainsi, le travail de collaboration sur l’Interactive Seamless peut se faire en petits groupes distincts par exemple.

Connexion avec des objets et transfert de fichiers entre smartphones

Toutefois, le plus impressionnant réside dans le fait que les objets posés sur cette table tactile peuvent se connecter à la table pour interagir avec. L’entreprise Interactive Scape conçoit en effet des objets équipés de capteur. Cela permet à l’écran tactile de reconnaître les mouvements de l’item.

Pendant le MWC, la démo portait ainsi sur un disque qui avait été paramétré pour afficher une carte de Barcelone lorsque posé sur la table. En tournant l’objet vers la gauche ou la droite comme un volant, on zoomait ou dézoomait sur le plan.

Un usage plus marquant encore concernait nos smartphones. Après une rapide configuration, un porte-parole de la firme a posé nos téléphones et le sien sur la table tactile. Autour de chacun des appareils, un cercle blanc est apparu.

Autour du téléphone de notre interlocuteur, des icônes se sont affichées, correspondant à des fichiers stockés dans son appareil. Il suffisait de faire glisser ses icônes sur la table pour les consulter au besoin avant de les emmener avec le doigt (ou pouvait même les « jeter ») vers un autre smartphone pour transférer le document. Une fois entré dans le cercle blanc, le fichier était transféré.

Interactive Scape explique avoir déjà collaboré avec des marques comme Mercedes ou Audi (pour des showrooms par exemple où il faut afficher les détails de la voiture à l’écran) ainsi qu’avec des musées (pour mieux voir certaines œuvres).

Un prix qui pique

L’entreprise affirme par ailleurs que son produit permet une grande liberté puisqu’elle fournit les outils nécessaires aux développeurs des entreprises qui veulent exploiter cette technologie. Par exemple, dans le cadre du MWC, il a fallu scanner un QR Code pour accéder à une URL pour l’échange de fichier, mais il est tout à fait possible de créer une application dédiée. Les fichiers intégrés dans l’app s’afficheraient alors sur la table, prêts à être manipulés et transférés.

Idem pour les objets. C’était un disque pendant la démonstration au salon, mais une firme pourrait tout à fait avoir besoin d’un cube ou d’un palet pour tel ou tel usage. Les possibilités sont nombreuses. Notez enfin que la table a besoin d’être reliée à un ordinateur pour fonctionner — les câbles étant caché dans les pieds si besoin.

Nous avons eu un gros coup de cœur pour cette Interactive Seamless. N’espérez toutefois pas l’acheter pour votre salon. Les prix de vente se comptent en dizaines de milliers d’euros puisqu’en plus du prix de la table tactile, une assistance technique poussée est proposée. Et les tarifs ne vont sans doute pas aller en descendant puisqu’un modèle 8K est envisagé afin améliorer la qualité de l’image.

