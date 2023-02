Cette pépite française veut ouvrir le foot et les JO aux personnes malvoyantes

Orange présente une innovation très intéressante au MWC qui promet de rendre plus accessible le suivi du sport en direct aux personnes malvoyantes.

Derrière l’apparat des écrans étirable et autre congélateur à smartphone, il y a les technologies qui peuvent réellement changer la vie de millions de personnes. Au MWC 2023, la startup française Touch2See présente chez Orange une tablette capable de rendre accessible aux personnes malvoyantes le sport en direct. Ce sont 207 000 personnes qui sont concernées en France et 217 millions dans le monde.

Un concentré de technologie pour vivre le football du doigt

Nous avons pu découvrir un prototype préliminaire de la technologie de Touch2See. Il s’agit d’une tablette dont la surface représente le terrain du sport, ici un terrain de foot. Vous pouvez alors suivre le ballon du doigt grâce à un petit jeton. Les vibrations permettent de reproduire l’intensité de l’action.

Derrière ce qui peut paraître très simple, se cache beaucoup de technologies. Il faut en effet suivre les joueurs et le ballon en temps réel pendant le match puis transmettre les données en 5G au cloud pour un traitement par IA. On comprend ici l’investissement d’Orange dans ce produit.

La tablette est également capable de générer une audiodescription de façon automatique. Touch2See nous explique qu’il s’agit d’un métier très différent d’un simple commentaire sportif, et jusqu’à présent, elle demandait un effort humain à la fois couteux et complexe à mettre en place.

Lancement en France en 2023 et 2024

Touch2See est encore à la phase de création de son prototype mais espère pouvoir s’attaquer à la production à partir du mois de juin. Dans un premier temps, il s’agit d’un produit qui sera commercialisé auprès des clubs et fédérations pour équiper les stades. La start-up nous a indiqué que la ville de Toulouse, en tant que capitale de l’accessibilité, était particulièrement en pointe sur le sujet.

Ici, nous avons eu le droit à une démonstration pour un match de foot, mais Touch2See entrevoit déjà une adaptation à d’autres sports. La tablette pour le tennis sera peut-être plus petite, mais aurait aussi peut-être le droit à trois jetons pour suivre les deux joueurs et la balle en direct.

Bien sûr, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 sont également dans le viseur et pourraient permettre au produit de trouver un nouveau public. Touch2See est une jeune pousse officielle de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

