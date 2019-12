Notre sélection de jouets et jeux geek pour Noël

Que cela soit à Noël ou tout autre occasion, faire plaisir à un geek pas toujours facile. Voici nos suggestions de jouet et jeux qui feront plaisir au petits et aux grands geek. Que cela pour jouer seul ou avec leurs enfants.

Comme le Père Noël n’est pas toujours au fait des dernières innovations technologiques et de la culture Geek. Voici quelques idées pour lui et donc pour vous, afin de garnir les pieds de votre sapin pour Noël, de joujoux geek par milliers. Nous avons essayé tous les jouets de cette sélection. Parce que oui, nous sommes de grands enfants.

Lego Boost Star Wars Commandant des droïdes, briques galactiques

Vous aimez les droïdes de Star Wars et les Lego ? Alors, arrêtez-vous immédiatement ! Lego Boost Star Wars vous propose de monter 3 robots iconiques de la saga, R2D2, le Souris et le Gonk. Comptez environ 2 heures de montage par robots et le meilleur est dans son moteur intégré et ses capteurs de bruits, de chocs et visuels. Installez-le dans un des robots et via l’appli (iOS et Android) lancez-vous dans de nombreuses aventures. Watto nous guide pour apprendre à contrôler chacune de ces entités et surtout de le programmer via une interface objet simplissime.

Vous pourrez alors mettre à profit vos compétences d’ingénieur galactique dans une série de mini-jeux plutôt bien faite. Attention, un seul moteur et un seul capteur sont livrés dans la boîte. Mais les retirer d’un droïde pour l’installer dans un autre se fait en moins d’une minute. Ne cherchez pas à en acheter à part, Lego ne le permet pas encore à notre plus grand regret.

Pour aime le Lego Boost Star Wars Commandant des droïdes ?

Le plaisir de monter des Lego

Trois droïdes dans une seule boîte

La motorisation et les jeux

Lego Hidden Side Le bus Scolaire Paranormal, pour les chasseurs d’ectoplasme

Vous rêvez de devenir chasseur de fantôme ? Prenez donc 3 à 4 heures pour monter les 689 pièces qui composent ce bus scolaire. En fait, il s’agit d’un véhicule tout équipé pour aider votre équipe de chasseurs de fantômes à éliminer les ectoplasmes qui pullulent dans la ville de Newbury, en fait votre intérieur. Une fois monté, lancez l’appli (iOS et Android) qui va vous guider dans votre nouveau job.

Il s’agit d’une succession de jeux vidéo en RA qui utilisent les éléments en brique comme base et ajoutent à l’écran des décors virtuels. Lego a bien travaillé avec des jeux variés et vraiment amusants. Tirez sur les fantômes avec les canons désenvoûteurs sur le toit ou évitez les toilettes qui se transforment en monstre très agressif. Dommage, nous ne pouvons pas jouer à plusieurs en même temps. Enfin, si vous accrochez au concept, le restaurant, l’école, le train et le cimetière, tous plus hantés les uns que les autres, vous aideront à varier les plaisirs

Pourquoi on aime le bus Scolaire Paranormal Lego ?

Monter un Lego est toujours un plaisir

La RA très bien faite

La variété des jeux

Hasbro Droid D-O Édition Collector, adoptez un robot

La famille des droïdes Star Wars s’agrandit avec l’arrivée de D-O qui fait sa première apparition dans le dernier Star Wars L’Ascension de Skywalker. Ce robot se compose d’une grosse monoroue surmontée d’une tête en forme de cône mobile. Une parfaite reproduction qui va jusqu’aux traces de rouilles sur les côtés.

Il est rapide, tourne sur lui-même avec brio et sait enchaîner des virages impressionnants. Tout passe par l’appli qui propose même quelques jeux en réalité augmentée. Si vous avez déjà le BB8 et le R2D2, il serait dommage de ne pas compléter votre collection… ou de la commencer. Enfin, il existe en version radiocommandée bien moins coûteuse.

Pourquoi on aime le Droid D-O Edition Collector de Hasbro ?

La qualité de la reproduction

Les bruitages

Livré avec une balle pour en faire son animal de compagnie

Silverlit Exost Revolt, cascadeur racer

Une voiture radiocommandée de course, capable d’affronter tout type de terrain, cela peut ressembler à un rêve de gosse inaccessible. Pourtant, la Exost Revolt nous prouve le contraire. Son design atypique ne manque pas de chien. Elle peut atteindre les 10 km/h, à l’échelle cela nous fait un bon 120 km/h, pour des courses endiablées. Sa conception en torsion permet de prendre des virages très serrés, mais ce n’est pas tout.

Pressez le petit T sur la télécommande 2,4 GHz et elle s’arque pour se transformer en 4×4. Un second appui et les extrémités vont se mettre à pivoter pour réaliser des cascades plus impressionnantes les unes que les autres. Un jouet fun qui donne envie de jouer en extérieur, même dans le froid. Bon point, la voiture fonctionne sur batterie et les deux piles de la télécommande sont livrées dans la boîte.

Pourquoi on aime la Silverlit Exost Revol ?

Le look

Les transformations

La vitesse, ses talents de tout-terrain et de cascadeuse

Mattel Circuit Hot Wheels Mario Kart, de la Switch à la vraie vie

Qu’y a-t-il de mieux que de faire joujou avec des reproductions de voitures Hot Wheels ? Des Hot Wheels Mario Mario Kart peut-être ? Mattel propose des reproductions des karts tout droit tirés du jeu vidéo à l’échelle 1 : 64, qui font chavirer nos cœurs de Geek. En plus d’être mignon au possible, vous pouvez jouer « en vrai » sur un circuit géant de 1,50 mètre de long et certains virages montent à 50 cm au-dessus du sol.

Le circuit est motorisé et le premier qui termine 6 tours gagne la partie. Quand un adversaire passe devant vous, appuyez avec une parfaite synchronisation sur le bouton carapace pour le faire sortir du circuit. Sinon la plante carnivore ou le bloc de pierre feront tout aussi bien l’affaire. Quand c’est votre personnage, appuyez sur le bouton champignon pour un petit coup de boost. Mario Kart dans la vraie vie est très fun, mais si vous voulez plus de karts, comptez entre 8 et 27 euros l’unité.

Pourquoi on aime le circuit Hot Wheels Mario Kart ?

La qualité des reproductions

La taille du circuit

Le fun

Ubtech Iron Man Mk50, armure personnelle

Cette reproduction de plus de 30 cm de haut est un véritable Iron Man miniature. Totalement articulé, tête, jambes, bras et mains, il ne lui manque que la capacité de voler. De nombreuses LED assurent le show lumineux et les bruitages nous plongent dans l’univers des films. Lancez l’appli (iOS et Android) pour en faire plus qu’un objet de décoration. Il devient possible de contrôler ses déplacements et de faire appel à une multitude de fonctions préprogrammées inspirées du film. Lancez une attaque, faites un autodiagnostic. Demandez à M. Starck ce qu’il prévoit de faire ce soir et le casque se lèvera, laissant apparaître son visage sur un petit écran LCD.

Il est possible de programmer vos propres routines ou de le mettre en mode garde. Il est alors indépendant et réagit aux sons ambiants ou aux chocs. Si un chat s’approche trop, le robot sait imposer le respect à coup avec des mouvements agressifs et quelques tirs de laser, qui restent heureusement virtuels. Enfin, il offre un mode réalité augmentée pour lancer quelques jeux de tirs. Certes ils sont basiques, mais bien réalisés et surtout amusants. Faites la démo à vos amis geeks, ils en deviendront jaloux, et admettez que vous aimez cela…

Pourquoi on aime le Iron Man MK50 d’Ubtech ?

Le design

Les réactions lumineuses, physiques et sonores

L’effet sur les animaux

SNK Neo Geo Arcade Stick Pro, pour les pros de la baston

SNK s’est inspiré du design de la manette de la Neo Geo CD pour son Arcade Stick Pro. Un élégant objet tout de blanc vêtu, qui affiche un bon gros joystick à boule rouge, quatre boutons de couleurs et quatre autres gris. Branchez la machine à votre téléviseur (câble HDMI non fourni, câble USB de 2 m mais sans bloc d’alimentation) et redécouvrez 20 titres mythiques SNK (The King of Fighters 2002, Fatal Fury Special, Samurai Shodown V Special ou encore Art of Fighting).

Des classiques de la baston à déguster en 720p, les puristes éviteront les traitements de l’image supplémentaires, pour retrouver intactes les sensations d’origines. Le Stick est solide et devrait supporter les mouvements intenses, voir vos accès de rage. Deux bonus : il est possible de débloquer des jeux comme Metal Slug et le stick est également compatible PC, PS4 et Xbox One, d’où les quatre boutons gris supplémentaires. Nous avons apprécié la parfaite stabilité du stick même posé sur nos genoux.

Pourquoi on aime le SNK Neo Geo Arcade Stick Pro ?

Le design original

La qualité du catalogue

La compatibilité PC et console

Divoom Ditoo Retro Pixel Art, l’enceinte pour rétro-gamer

Cette enceinte Bluetooth ressemble à un simple vieux PC des années 70/80 avec son écran massif et ses gros boutons. Son écran affiche de gros pixels bien vintages et en utilisant l’appli vous pouvez changer l’affichage à volonté. Les images en Pixel Art ont beaucoup de charme, surtout lorsqu’elles s’animent au rythme de la musique. Côté son, nous avons un rendu honorable pour une enceinte de cette taille et des basses qui savent se faire remarquer.

Deux fonctions très amusantes ont terminé de faire fondre notre cœur de geek. La Ditoo propose plusieurs jeux vidéo vintages comme un Tetris ou un casse-brique. Il suffit d’utiliser la petite manette et les grosses touches pour interagir. Enfin, elle affiche régulièrement un beau paysage en Pixel Art pour vous signifier la météo du moment. Enfin, si le catalogue d’affichage ne vous satisfait pas, à vous de créer les vôtres et de les uploader directement dans la mémoire de la Ditoo.

Pourquoi on aime la Divoom Ditoo Retro Pixel Art ?

design et pixel art rétro

qualité du son

jeux vidéo rétro intégrés

Silverlit Lazer M.A.D. Battle Ops

Abandonnez un peu votre écran et votre FPS favoris pour jouer IRL. Ce kit de Laser Game, pour deux joueurs, est accessible et surtout très fun. Chacun son pistolet, un module à installer sur la poitrine via un ingénieux système de clips qui se place sous un t-shirt, un pull sans abîmer le vêtement. Ensuite, commencez donc vos duels. Les joueurs doivent viser aux alentours du plastron pour recueillir des points et le plastron bip lorsque vous perdez. Certes, la précision n’est pas parfaite, mais avec une portée de 15 mètres jouer en intérieur et en extérieur, se fait sans difficulté et surtout avec plaisir. Certes, ce n’est pas un véritable Laser Game, mais il fait le job et très vite rires, cris de rage ou de victoire seront au rendez-vous. Par contre, prévoyez un bon stock de piles, ici 12 pour pouvoir jouer à deux.

Pourquoi on aime les M.A.D. Battle Ops ?

Le système d’accroche sur les vêtements

Le prix

Le fun surtout en extérieur

Les jeux de ludo-éducatifs

Voici trois jeux ludo-éducatifs qui raviront les parents et les enfants Geeks

Pack Explorateur Tori, du virtuel bien réel

Développé par Bandai Namco, Tori se compose d’une tablette lumineuse Bluetooth et d’un kit d’objet physique, une baguette magique, un vaisseau spatial et une catapulte. Une fois l’appli installée, utilisez le vaisseau pour des courses futuristes ou des combats spatiaux en manipulant le jouet physique. Il peut même sauter quand vous le levez de quelques centimètres au-dessus de la tablette. La catapulte donne accès à un jeu à la Angry Bird.

Il suffit de casser des objets avec les pierres virtuelles en dosant bien l’inclinaison de la catapulte dans vos mains. De nombreuses mécaniques, boutons à enclencher et pièges explosifs seront là pour entraver votre progression. La baguette magique donne accès à un jeu de construction en 3D ou un autre plus artistique basé sur les ombres chinoises. Un concept ludique qui associe la manipulation d’objets bien réels et un univers virtuel très prometteur.

Pourquoi on aime Tori ?

le concept

l’interaction physique et virtuelle

la variété des jeux proposés

Dujardin Fabulus Potium

La chimie peut parfois paraître rébarbative, surtout pour les enfants. Mais si elle est prise sous le prisme de la magie et des potions que peuvent concocter sorcier et magicienne, cela prend une tout autre dimension. La boîte contient deux chaudrons pour jouer à deux et mélanger huile de mandragore, sang de licorne et serpent séché. Chaque potion est visuellement impressionnante avec moult fumerolles, mousse et même des miniexplosions. Pas de panique, deux paires de lunettes de protection sont incluses dans la boîte et aucune potion n’est dangereuse, juste impressionnante. Enfin, le grimoire est là pour vous donner des recettes, mais également expliquer les réactions entre les ingrédients magiques.

Pourquoi on aime Fabulus Potium ?

tout est fait pour jouer à deux

des potions très visuelles

la chimie vue par la magie

Clementoni Robo Maker Pro

Avec plus de 250 composants, 3 moteurs électriques, 2 capteurs infrarouges, 1 capteur sensitif et 1 haut-parleur, nous avons ici de quoi laisser aller notre imagination appliquée à la robotique. Ici deux grandes phases sont proposées aux enfants et à leurs parents pour la conception d’un robot.

Il faut d’abord réfléchir à un objectif, comprendre comment associer les pièces pour l’atteindre et penser à la partie mécanique. Ensuite, nous pouvons entrer dans la partie programmation avec un langage-objet très simple d’accès via une appli ou manuellement. Au total, 5 plans de robots sont proposés pour démarrer avant que votre petite fille prenne les commandes et montre à son frère ce qu’est une ingénieure en robotique, l’inverse étant également possible.

Pourquoi on aime le Clementoni RoboMaker Pro ?

variété des robots à construire

initiation au code appliqué aux réelles

variétés des capteurs

