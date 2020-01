Cdiscount déstocke ses produits Xiaomi : les meilleures offres

Cdiscount propose deux codes promo permettant d'obtenir 10 ou 15 % de réduction sur de nombreux produits Xiaomi. Voici les produits que nous trouvons les plus intéressants.

Pour la deuxième semaine de soldes, Cdiscount propose un code promotionnel donnant droit à 10 ou 15 % de remise immédiate sur de nombreux produits Xiaomi. Qu’il s’agisse de smartphones, d’accessoires ou d’objets connectés, nous avons sélectionné les promotions les plus intéressantes selon nous.

Comment profiter des réductions ?

Pour profiter de la réduction, c’est assez simple. Il suffit de renseigner le code promo correspondant au moment de la validation du panier en fonction de l’éligibilité du produit. La réduction à laquelle il a droit est indiquée sur la page du produit.

Le code « XIAOMI » donne droit à 10% de réduction

» donne droit à 10% de réduction Le code « XIAOMI15 » donne droit à 15% de réduction

Nous indiquerons dans cette sélection le code promo auquel le produit est éligible, mais cela vous sera utile pour sortir des sentiers battus. Notez que les réductions ne se cumulent pas et sont valables pour la France Métropolitaine (+ La Corse), la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Redmi Note 8 Pro à 179 euros

Le Redmi Note 8 Pro est indéniablement le meilleur smartphone de sa catégorie de prix, même s’il doit désormais composer avec le Realme 5 Pro. Il offre un excellent équilibre tant pour les performances, grâce au Helio G90T, que sur la partie photo avec ses quatre capteurs, dont un principal de 64 mégapixels ou son autonomie supérieure assurée par sa batterie de 4500 mAh. Il dispose d’un écran IPS LCD de 6,53 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels.

Pendant les soldes, il passe à 179 euros chez Cdiscount dans sa version 6 Go / 128 Go, c’est donc 100 euros de moins que son prix de lancement de 279 euros. Sous la barre des 200 euros, vous ne trouverez indéniablement pas mieux.

Le Redmi Note 8 Pro en bref

Simplement le meilleur smartphone à ce prix

Un ensemble bien équilibré

Un grand écran de 6,53 pouces

Retrouvez le Redmi Note 8 Pro à 179 euros chez Cdiscount XIAOMI

Mi 9T à 279 euros

On monte maintenant en gamme avec le Xiaomi Mi 9T. Traditionnellement à moins de 400 euros, le voilà sous les 300 euros pendant ces soldes. Le Mi 9T a pour particularité de posséder un écran sans bordure ni encoche. Xiaomi a décidé d’intégrer le capteur frontal directement dans le châssis, il ne sort de son logement que lorsqu’on en a besoin. On peut ainsi totalement profiter de l’affichage AMOLED de 6,39 pouces.

On ne boudera pas non plus la présence d’un trio de capteurs photo incluant un ultra grand-angle toujours appréciable. L’autonomie est supérieure à la moyenne et on appréciera enfin le Snapdragon 730 associé à 6 Go de mémoire vive. Il est proposé ici dans sa version 64 Go. Commercialisé à 329 euros en temps normal, il tombe à 279 euros avec les 15% de réduction proposés par Cdiscount.

Le Mi 9T en bref

Un écran AMOLED totalement borderless

Des performances suffisantes

Une autonomie décente

Retrouvez le Mi 9T à 279 euros chez Cdiscount XIAOMI15

Mi 9T Pro à 341 euros

Si vous souhaitez plus de puissance, vous pourrez vous tourner vers le Mi 9T Pro. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version améliorée du Mi 9T. Il reprend donc le design sans encoche de son petit frère, mais améliore quelques points, en commençant par le processeur avec désormais un Snapdragon 855. La plus puissante puce de Qualcomm en 2019 si l’on met de côté la légère optimisation offerte par le 855+ sorti en fin d’année.

Pour le reste, c’est quasiment identique : triple capteurs photo, même diagonale d’écran et même batterie de 4000 mAh. Notons toutefois que le capteur principal 48 mpx n’est pas exactement le même, mais les résultats finaux sont proches en termes de qualité. Reste que c’est une excellente solution pour s’offrir un smartphone très puissant à petit prix. Affiché à 389 euros, il passe à 350 euros chez Cdiscount en version 128 Go. Un modèle que Xiaomi facture 429 euros sur sa boutique officielle.

Le Mi 9T Pro en bref

Un processeur ultra performant

Toujours cet écran AMOLED totalement borderless

Polyvalent en photo

Retrouvez le Mi 9T Pro à 350 euros chez Cdiscount XIAOMI

Mi 9 Lite à 224 euros après ODR de 30 euros

Xiaomi propose des smartphones dans un large éventail de prix. La preuve avec ce Mi 9 Lite qui vient s’intercaler entre le Mi 9T et le Redmi Note 8 Pro. C’est également le moins cher de la gamme « 9 ». Fidèle à se famille il conserve un écran AMOLED et un capteur d’empreinte sous l’écran. Il adopte en revanche une encoche pour faire comme le Mi 9 tout court. L’écran de 6,39 pouces est donc un peu moins borderless, mais l’absence de mécanisme « pop up » lui permet de gagner en finesse et en légèreté.

On retrouve à l’arrière le trio pour la photo, chapeauté par un capteur de 48 MP. L’objet est propulsé par un Snapdragon 710, un peu moins puissant que le 730 du Mi 9T, mais qui assure une navigation fluide et fera tourner la plupart des jeux dans des conditions décentes. Vous le trouverez à 254 euros chez Cdiscount et il profite en plus d’une offre de remboursement de 30 euros. Le Mi 9 Lite est donc disponible à 224 euros.

Le Mi 9 Lite en bref

Tous les avantages de la famille Mi 9…

…au meilleur prix

Et dans un bel écrin

Retrouvez le Mi 9 Lite à 224 euros chez Cdiscount XIAOMI15

Redmi Note 7 à 152 euros

Pour les budgets serrés, Cdiscount a encore du stock de Redmi Note 7. Le meilleur smartphone à moins de 200 euros de la saison précédente reste à ce jour un excellent rapport qualité-prix surtout à l’occasion de ces soldes. Un « no brainer » si vous avez une petite enveloppe budgétaire à consacrer à votre téléphone, nous l’avons répété à maintes reprises dans nos colonnes.

Rappelons tout de même les principales caractéristiques techniques de l’objet. Il s’articule autour d’un écran LCD IPS de 6,3 pouces Full HD, d’un processeur Snapdragon 660 associé à 3 Go de mémoire vive. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh qui lui confère une autonomie très confortable. La partie photo arrière se compose d’un double capteur avec un principal de 48 MP. Cdiscount le propose à 152 euros en version 64 Go avec la remise de 10 % contre un prix habituel de 169 euros.

Le Redmi Note 7 bref

Simplement le meilleur à ce prix

Un écran de 6,3 pouces

Une belle autonomie

Retrouvez le Redmi Note 7 à 152 euros chez Cdiscount XIAOMI

Aspirateur-robot Roborock S50 à 283 euros

Passer l’aspirateur en 2020, c’est démodé. Faites travailler un robot à votre place avec le Roborock S50, de deuxième génération qui plus est. Les différences avec la première génération ne sont pas pléthoriques, mais toujours bonnes à prendre puisque les améliorations concernent surtout les trajectoires de nettoyage pour gagner en efficacité. Il reste ainsi à jour l’une des références dans le secteur.

Il dispose notamment d’un capteur laser pour cartographier et se repérer dans son environnement en plus de 11 autres capteurs divers pour se déplacer avec encore plus d’aise. Il offre quatre niveaux de puissance d’aspiration et s’adapte automatique en fonction de la surface qu’il nettoie, lorsqu’il passe sur un tapis par exemple. Il est théoriquement capable de nettoyer une centaine de mètres carrés sur une seule charge. Une fois vide, il revient seul à sa base et repart ensuite si nécessaire. Vous pourrez vous le procurer moyennant 283 euros avec les 10 % de réduction proposés par Cdiscount.

Le Roborock S50 en bref

Un aspirateur-robot complet

Tout plein de capteurs pour se repérer

jusqu’à 100 m² sur une seule charge

Retrouvez le Roborock S50 à 283 euros chez Cdiscount XIAOMI

Le Mi Band 4 à 26 euros

Vous avez pris la bonne résolution de vous (re)mettre au sport pour la nouvelle année ? Le Mi Band 4 est la solution pour suivre son activité sportive à moindre coût. Il reprend toutes les fonctionnalités de tracking habituelles dans ce genre d’objet. Il reconnaîtra automatiquement certaines activités sportives, dont la course à pied bien sûr, mais aussi des sports un peu moins populaires comme l’équitation ou la natation puisqu’il est étanche. Il estimera également la distance parcourue ou le nombre de calories brûlées.

Il se distingue de son prédécesseur par la présence d’un écran OLED en couleur et non plus en noir et blanc. Comme précédemment, vous pourrez par ailleurs consulter vos SMS. Il communique avec votre smartphone iOS ou Android via l’application Mi Fit qui permettra également visualiser l’historique de vos performances. Habituellement proposé à 39 euros, il profite de 10 % de réduction pour arriver à 26 euros.

Le Mi Band 4 en bref

Un tout petit prix

Toutes les fonctionnalités essentielles

Étanche et avec un écran couleur

Retrouvez le Mi Band 4 à 26 euros chez Cdiscount XIAOMI

La Mi Box S 4 à 49 euros

Ce boitier TV de Xiaomi est très populaire, et cela se comprend. Il possède tout ce qu’il faut pour ajouter un peu d’intelligence à votre téléviseur. Pour faire simple, la Mi Box permet de mettre Android TV sur votre téléviseur. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les applications Android, dont Molotov, pour regarder la TV en flux. C’est notamment utile sur écran secondaire ou si l’on ne possède pas de décodeur TV.

Android TV oblige, vous avez également tout le reste, comme les services de (S)VOD comme Netflix ou OCS, mais aussi Spotify et toutes les autres applications Android, donc certains jeux auxquels vous pourrez jouer avec la télécommande. Elle intègre elle-même un micro pour utiliser Google Assistant. Le boitier supporte de nombreux formats vidéo et est capable de délivrer un flux en 4K. Pendant les soldes, elle passe à 49 euros avec la réduction de 10 % offerte par Cdiscount.

La Mi Box S en bref

Android TV sur n’importe qu’elle écran

Toutes les applications Android

Et Google Assistant

Retrouvez la Mi Box S à 49 euros chez Cdiscount XIAOMI

