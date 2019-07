Les premiers Raspberry Pi 4 sont à peine livrés, et il est important d’utiliser un chargeur compatible pour le démarrer…

Le Raspberry Pi 4 chauffe, mais ce n’est pas tout : il manque des fonctions prévues et surtout… l’implémentation de l’USB-C pause des soucis. Comme l’explique Arstechnica, le Raspberry Pi 4 possède un port de chargement USB-C non conforme. Les conséquences sont assez fâcheuses, car l’appareil ne fonctionne pas avec autant de chargeurs qu’il le devrait.

La fondation Raspberry Pi n’a tout simplement pas conçu son port USB-C correctement. Les deux broches CC sur un port USB-C sont supposées avoir chacune leur propre résistance de 5,1 kΩ, mais Raspberry Pi a créé son propre circuit qui permet de partager une seule résistance (on peut le voir sur les schémas publiés par la fondation). Cette conception n’est pas conforme et rompt la compatibilité avec de nombreux chargeurs USB-C (dont les plus puissants). Pour trouver un chargeur USB-C fonctionnel, vous devez trouver un chargeur avec une puce de marquage électronique qui s’occupe de la gestion de l’alimentation. La fondation Raspberry Pi promet qu’une version corrigée du Raspberry Pi 4 sera présentée dans les prochains mois.

La fondation Raspberry Pi promet qu’une version corrigée du Raspberry Pi 4 sera présentée dans les prochains mois.

Benson Leung, ingénieur chez Google, explique (sur Medium) que c’est une erreur que l’on retrouve sur de nombreux appareils USB-C. Selon lui, l’USB-C est une norme et il suffit de suivre les spécifications requises pour créer un appareil pleinement compatible.

Pourquoi en est-on arrivé là ?

Les connecteurs USB-C ont été conçus pour remplacer tous les connecteurs USB précédents, augmentant considérablement les possibilités du câble en termes de dimensions de l’alimentation, de transfert de données et d’affichage. C’est un câble facile à brancher, mais cette simplicité ne permet pas de savoir de manière intuitive si le système que vous avez connecté possède toutes les fonctionnalités possibles (d’affichage, de transfert ou d’alimentation).