« USB4 ready », une belle promesse qui pourrait se retourner contre nous

Cypress a annoncé la sixième génération de contrôleurs USB-C à venir dans les PC et ordinateurs portables, supportant l'USB4 par mise à jour logicielle. De quoi se préparer au futur, mais aussi permettre aux constructeurs de tirer les prix vers le bas.

L’USB-C a totalement transformé la connectique sur nos ordinateurs. Ce simple petit connecteur réversible permet du transfert de données, de flux audio et vidéo, ou encore l’alimentation. Il n’est pas rare désormais de voir des ordinateurs portables ultra fins ne proposer qu’un ou deux port USB-C et aucun connecteur supplémentaire.

La norme actuelle est l’USB 3.2, mais l’USB 4 arrive en 2021, permettant entre autres d’atteindre des débits deux fois supérieurs. Avant cela néanmoins, il semblerait que l’on commence à voir apparaître des ports USB4-ready.

Sixième génération de contrôleurs

Le principal fournisseur de contrôleurs USB-C, Cypress, vient d’annoncer la sixième génération de contrôleurs USB-C pour ordinateurs sous le doux nom de EZ-PD CCG6DF et EZ-PD CCG6SF (respectivement des contrôleurs dual et single-port). Les deux puces reposent sur des processeurs ARM Cortex-M0 avec 64 Ko de mémoire eFlash pour permettre notamment des mises à jour logicielles.

Cypress annonce que ces mises à jour logicielles permettront à l’avenir de « supporter le nouveau standard USB4 », précisant que ce dernier « améliore significativement le débit de données jusqu’à 40 Gb/s et permet le support simultané de l’USB 3.2, du DisplayPort et PCIe ».

Ces contrôleurs sont actuellement entre les mains des constructeurs et la production de masse des différents appareils les proposant devrait débuter au troisième trimestre de l’année. On devrait donc les voir arriver dans le commerce d’ici la fin de l’année, ou en tout début d’année 2021 au plus tard.

Un intérêt limité ?

Il est difficile néanmoins de savoir quel sera le débit d’un tel connecteur. Si l’USB4 promet bien un débit maximal de 40 Gb/s, la Gen USB 3.2 2×2 sur laquelle sont basés ces nouveaux contrôleurs est quant à elle limitée à 20 Gb/s. Il n’est donc pas dit que ces contrôleurs proposés par Cypress pourront offrir les débits attendus sur l’USB4, même après leur mise à jour.

Par ailleurs, l’autre intérêt de l’USB4 est de reposer sur une interface Thunderbolt 3 sans nécessiter de contrôleur dédié de la part d’Intel. On pourrait donc imaginer que pour réduire les coûts et ne pas avoir à intégrer ce contrôleur supplémentaire, les constructeurs qui proposeront les EZ-PD CCG6xx dans leurs machines pourraient faire l’impasse sur le Thunderbolt 3 dans un premier temps, pour ne le proposer que via la mise à jour passant le contrôleur en USB4. Cette économie du contrôleur TB3 pourrait donc empêcher de profiter de ce standard sur cette première génération de machine jusqu’à la mise à jour.

Attention donc, si vous achetez un ordinateur en fin d’année qui est annoncé comme « USB4 ready », de bien vérifier quel est le débit maximal offert par le port, et son éventuelle compatibilité avec le Thunderbolt 3.