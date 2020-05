General Motors confirme que sa batterie à la durée de vie quasi illimitée est « presque prête »

Après Tesla, c’est au tour de General Motors d’annoncer l’arrivée prochaine de sa batterie à la durée de vie quasi illimitée. Comme son compatriote, GM promet une autonomie de 1,6 million de kilomètres, le tout en réduisant l'utilisation du cobalt.

Lors d’une conférence organisée avec les investisseurs du groupe, le vice-président de General Motors Doug Parks a annoncé qu’une nouvelle génération de batterie était en préparation. En association avec le groupe coréen LG Chem, GM a développé une nouvelle technologie baptisée Ultium. Selon le VP du groupe, elle est « presque prête ».

1,6 millions de kilomètres d’autonomie

Ce nouveau type de batterie permettrait de parcourir 1 million de miles soit 1,6 millions de kilomètres avant de devoir être remplacée. Si Doug Parks se montre avare en détails techniques, il assure que plusieurs équipes travaillent sur ce projet ainsi que sur les fonctions annexes comme la charge ultra-rapide, les électrolytes à état solide ou encore les électrodes sans cobalt.

Car c’est bien là tout l’enjeu de la technologie Ultium : réduire au maximum l’utilisation du cobalt, minerai utilisé jusqu’à maintenant en grande quantité dans nos batteries, pourtant très polluant et coûteux. Comme Tesla, General Motors souhaite donc remplacer ses batteries reposant sur un cocktail NCM (Nickel-Cobalt-Manganèse) par un cocktail NCMA (Nickel-Cobalt-Manganèse-Aluminium), l’aluminium permettant de réduire considérablement les quantités de cobalt nécessaire. Ces nouvelles batteries seront produites dans une usine située à Lordstown (Ohio, US) via une joint-venture entre GM et LG Chem.

Bientôt des véhicules électriques moins chers ?

En développant cette technologie, General Motors adopte une stratégie comparable à celle de Tesla. Le géant de la voiture électrique a dores et déjà annoncé qu’il présenterait une batterie révolutionnaire aux caractéristiques comparables à celles de GM (durée de vie quasi illimitée, moins de cobalt). Le projet sera présenté lors des Battery Days, initialement prévus en mai 2020 mais repoussés à juin 2020 à cause du coronavirus.

Ces travaux promettent donc des voitures électriques à la durée de vie incomparable par rapport aux véhicules thermiques. Surtout, le remplacement du cobalt par de l’aluminium permettra aux constructeurs de réduire considérablement les coûts de production de leur véhicules et donc, on l’espère, le prix final d’une voiture électrique.