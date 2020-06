Visionox est prêt à commercialiser sa technologie de caméra frontale sous l’écran

Les premiers prototypes dévoilés de grands groupes ont montré que la technologie de caméra frontale sous l'écran était loin d'être prête avec de gros défis technologiques à la clé. Visionox, un fournisseur d'écrans, semble pourtant être prêt à commercialiser massivement sa technologie.

La technologie était loin d’être prête

Les constructeurs chinois se sont déjà positionnés sur ce créneau. Oppo ou encore Xiaomi ont déjà fait des démonstrations de caméras frontales sous l’écran, une innovation qui a pour ambition de remplacer les trous ou les encoches qui logent actuellement les caméras frontales. Néanmoins, les premiers prototypes dévoilés ont surtout démontré que la technologie n’était pas prête. Cette intégration de la caméra est esthétiquement une solution optimale pour profiter d’un écran sans aucune bordure, ni trou ni encoche, mais c’est aussi un défi technologique.

Premièrement, les caméras utilisées sont de piètre qualité, elles associent une mauvaise optique à un tout petit capteur. De plus, la lumière, qui doit passer un film supplémentaire avant d’atteindre le capteur, est déviée ce qui explique que les clichés obtenus sont relativement mauvais. Enfin, la transparence de l’écran au niveau de la caméra permet de clairement distinguer le subterfuge.

Ces défis technologiques expliquent que l’on ne peut pas encore trouver cette innovation sur les smartphones actuels. Néanmoins un fournisseur d’écrans basé à Guangzhou en Chine semble être prêt.

Une « technologie prête » selon Visionox

Visionox est un fournisseur d’écrans de smartphones (ils travaillent avec Xiaomi par exemple), comme LG, BOE ou encore Samsung. Cette entreprise chinoise vient de dévoiler son tout nouveau produit nommé InV see. D’après la première vidéo promotionnelle dévoilée par le leaker Ice Universe, il s’agit d’une technologie de caméra frontale sous l’écran. L’entreprise chinoise explique qu’elle pourrait être utilisée massivement dès cette année par les constructeurs de smartphones.

Contrairement aux prototypes que l’on a pu voir en 2019, cette technologie est constituée de nouveaux matériaux organiques et inorganiques plus transparents et d’un algorithme pour minimiser les interférences liées à la diffraction de la lumière lors du franchissement d’un obstacle. Cela permettrait de cacher la caméra sous l’écran en minimisant une bonne partie des phénomènes physiques pour bénéficier d’une qualité de photos acceptable. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, c’est un système « d’écran secondaire » qui occupe la zone où se trouve le capteur avec une transparence plus importante que le reste de l’écran.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

Les constructeurs vont certainement commercialiser les premiers smartphones équipés d’une telle technologie dès 2021. Néanmoins, comme les capteurs d’empreintes digitales en technologie optique et ultrasonique que l’on retrouve désormais sous l’écran sur de nombreux smartphones, il est fort à parier que les performances ne seront pas à la hauteur des attentes sur les premiers smartphones.