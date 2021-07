Un nouveau poste en CDI est disponible chez Frandroid

Si vous avez des connaissances pointues en nouvelles technologies et que vous avez également une sérieuse expérience en journalisme, ce poste est pour vous ! Il s'agit d'un poste de responsable éditorial guide d’achat Frandroid en CDI.

Responsable éditorial guide d’achat Frandroid en CDI

Pour accompagner notre ouverture vers de nouveaux sujets et la croissance qui l’accompagne, nous recherchons une personne passionnée par la Tech capable de transmettre cette passion avec les mots justes et les valeurs d’indépendance qui font la force de Frandroid. D’un naturel curieux·se et débrouillard·e vous serez intégré·e au sein de la rédaction de Frandroid pour agrandir et consolider la présence du média sur les différentes catégories de produits traitées.

Votre mission sera de gérer les guides d’achat sur Frandroid, aussi bien par la rédaction de nouveaux guides, la mise à jour des anciens guides, leur suivi SEO et l’attribution de sujets à des pigistes dédiés, préalablement trouvés et formés au besoin. Cet effort se poursuit sur les différentes plateformes sur lesquelles Frandroid est présent aujourd’hui, y compris sur des sites externes.

En collaboration avec l’équipe de journalistes, vous serez amené·e à diriger la stratégie éditoriale des guides d’achat au quotidien, avec des objectifs d’audience et pour ambition de devenir la référence du secteur. Vous travaillerez avec tous les pôles de compétences de l’entreprise et pourrez être amené·e à participer à des vidéos sur la chaîne YouTube du média ou des lives sur la chaîne Twitch. Il vous sera indispensable de maîtriser la gestion d’un planning éditorial et d’avoir de solides connaissances en SEO comme en analyse des métriques.

Pour postuler, nous vous invitons à passer par notre page Welcome To The Jungle.

Stages et les autres annonces

Surveillez cette page d’annonces, il y a d’autres postes disponibles actuellement et nous allons en mettre de nouvelles annonces dans les prochaines semaines. Si vous êtes à la recherche d’un stage, n’hésitez pas à poster une candidature spontanée : journalisme, commerce, technique, design… nous serons ravis de vous former.