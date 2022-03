Frandroid recrute un·e journaliste auto et un·e développeur/développeuse back

Pour accompagner son développement, Frandroid ouvre deux nouveaux postes en CDI : l'un pour un·e journaliste spécialisé·e dans l'automobile électrique et l'autre pour un développeur ou une développeuse back.

Frandroid est un média ambitieux qui a beaucoup évolué ces dernières années. D’abord site spécialisé autour de l’univers Android et du smartphone, Frandroid est désormais une figure incontournable de l’information Tech en France. Site de référence sur toutes les nouvelles technologies, du smartphone au PC en passant, entre autres, par la TV, la photo, la domotique ou encore l’automobile électrique.

En deux ans et demi, depuis la refonte du site fin 2019, Frandroid a beaucoup évolué et a grandi sous bien des aspects, que ce soit au niveau de son design, de sa ligne éditoriale ou de son équipe. Nous recherchons justement une nouvelle personne pour venir grossir nos rangs afin de traiter l’actualité toujours grandissante autour de l’automobile électrique.

Journaliste auto

C’est pourquoi nous ouvrons un poste en CDI pour un·e journaliste spécialisé·e auto, et plus particulièrement automobile électrique. Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises :

Affinité très prononcée pour l’univers de l’automobile électrique, et si possible des nouvelles technologies en général ;

Sens du relationnel ;

Esprit d’équipe ;

Force de proposition et créativité ;

Anglais lu, écrit et parlé ;

Orthographe irréprochable.

De plus, des essais automobiles seront réalisés, nécessitant donc un permis B. De même que des vidéos sur la chaîne YouTube et des lives sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Pour postuler, rendez-vous directement sur Welcome to the Jungle :

Postuler au poste de journaliste auto pour Frandroid

Développeuse/développeur web

Vous connaissez peut-être déjà l’équipe de journalistes de Frandroid, ainsi que ses vidéastes qui passent régulièrement devant la caméra le temps d’une vidéo ou d’un live, mais faire tourner un site représentant plus de 15 millions de sessions par mois, cela demande également de grandes compétences techniques. Dans l’ombre, toute une équipe permet à Frandroid d’être le site qu’il est aujourd’hui et de l’améliorer régulièrement, ainsi que Numerama et Madmoizelle, les deux autres sites de notre groupe de presse Humanoid.

Aussi, nous recherchons également un développeur ou une développeuse back à l’aise avec le développement web PHP (2 à 3 ans d’expérience préféré) afin de continuer à développer de nouveaux outils pour nos lecteurs et lectrices.

En nous rejoignant, vous intégrerez une équipe technique composée d’une dizaine de personnes, travaillant à distance ou dans nos locaux parisiens, composée de profils variés aux compétences multiples (dev back et front, devOps, UI / UX, SEO). Vos missions consisteront à participer à l’évolution de notre framework maison interagissant avec le CMS WordPress, ainsi qu’à nos différents outils tiers.

Pour postuler, rendez-vous directement sur Welcome to the Jungle :

Postuler au poste de dev

Rejoignez-nous !

