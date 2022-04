Frandroid recrute un·e rédacteur/rédactrice pour les guides d’achat

Pour accompagner son développement et étoffer son équipe, Frandroid ouvre un nouveau poste en CDI : devenez rédacteur/rédactrice spécialisé·e dans les guides d'achat sur différents types de produits.

Frandroid est le média tech de référence ces dernières années. D’abord spécialisé autour de l’univers Android et du smartphone, le site est désormais une figure incontournable de l’information high-tech en France. Notre équipe de journalistes traite de sujets variés autour des nouvelles technologies allant du smartphone au PC, mais aussi la TV, la photo, les services ou encore les voitures électriques.

En deux ans et demi, depuis la refonte du site fin 2019, Frandroid a beaucoup évolué et a grandi sous bien des aspects, que ce soit au niveau de son design, de sa ligne éditoriale ou de son équipe. Nous recherchons justement une nouvelle personne pour venir grossir nos rangs afin de nous aider à rédiger les guides d’achats qui composent son site.

Ces derniers sont une part indispensable de notre ligne éditoriale, combinant notre savoir-faire en matière de tests et de bons conseils pour notre lectorat. Ils réclament donc une attention toute particulière et des personnes dédiées qui connaissent les produits sur le bout des doigts ainsi que les attentes autour de chaque catégorie.

Le profil recherché pour un·e Rédacteur/rédactrice pour les guides d’achat

C’est pourquoi nous ouvrons un poste en CDI pour un·e rédacteur/rédactrice spécialisé·e guide d’achat. Nous recherchons une personne suffisamment curieuse pour s’intéresser à toutes les catégories de produits tout en ayant le goût du bon conseil. Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises :

Affinité très prononcée pour les nouvelles technologies en général ;

Sens du relationnel ;

Une bonne organisation ;

Esprit d’équipe ;

Force de proposition et créativité ;

Anglais lu, écrit et parlé ;

Orthographe irréprochable.

Pour postuler, rendez-vous directement sur Welcome to the Jungle :

Rejoignez-nous !

